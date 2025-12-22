迎接耶誕到來 飯店節慶裝飾沉浸體驗

遠雄悅來大飯店「耶誕童話樂園」主題佈置，成拍照打卡熱點。（遠雄悅來大飯店提供）

「耶誕童話樂園」主題裝置，讓人瞬間走進童話世界。（遠雄悅來大飯店提供）

耶誕將至，旅宿業者舉辦活動吸引旅客注意，度過美好佳節。位於花蓮的遠雄悅來大飯店2026年以「耶誕童話樂園」為主題，打造夢幻場景；「英倫西餐廳」推出耶誕限定大餐，暖心也暖胃。為了增添佳節的精采，「瑞奇活力館」推出有趣的「動物城市」主題活動，為旅客創造溫馨回憶。

遠雄悅來大飯店團隊設計「耶誕童話樂園」主題裝置，手工製作的大型薑餅屋，與馬卡龍色系的耶誕樹、旋轉木馬與摩天輪，還以豐盛佳餚增添幸福氛圍，邀請旅客走進童話世界，也為旅程留下最美好雋永的回憶。此外，還有節慶佳餚，「英倫西餐廳」於12月20日至25日晚間推出繽紛耶誕大餐，主廚推出應景料理，包括「爐烤香料火雞佐馬告蔓越莓醬」，以蔬菜醃製、小火慢烤的火雞，佐馬告蔓越莓醬，肉質多汁細嫩；「炭烤戰斧豬佐鼠尾草榛果奶油醬」以小火慢烤鎖住肉汁，加上鼠尾草的香氣與榛果、滑順奶油醬；「耶誕樹酪梨塔」以綿密的酪梨泥，搭配香濃酥脆巧克力塔殼，清爽不膩；「經典潘納朵尼水果麵包」奶油與酵母搭配果乾的酸甜，香氣互相交織，口感輕盈；「麥坊」同步推出「北歐風手作薑餅屋」，每一座薑餅屋皆由點心房主廚製作，薑餅搭配奶油糖霜，送禮或自用都帶來滿滿驚喜與溫暖。

廣告 廣告

「英倫西餐廳」於12月20日至25日晚間推出繽紛耶誕大餐，主廚推出應景料理。（遠雄悅來大飯店提供）

「麥坊」同步推出「北歐風手作薑餅屋」。（遠雄悅來大飯店提供）

遠雄悅來大飯店的冬日驚喜還包括「瑞奇活力館」，於12月24日至27日推出「動物城市」主題活動，探索花蓮魅力的闖關遊戲、創造溫馨的故事劇場、製造驚喜的聖誕歡樂送，陪旅客一起感受節日的溫暖。「皮爾沙酒吧」推出應景的熱紅酒，暖心也暖胃。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店限量明信片。（台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

台北中山九昱希爾頓逸林酒店自即日起至2026年1月10日，於酒店內陳設節慶相關佈置，並於La Salle森酒吧展示主題薑餅屋，與民眾一同迎接新年。活動期間，民眾可收集酒店提供的三款主題限量明信片，或在明信片上寫下溫馨祝福後投入指定收件區；酒店將於12月20、30日與1月5日，分別抽出五位幸運得主，連同明信片與神祕小禮一同寄出，傳遞溫暖祝福，留下美好回憶。

明信片由酒店抽出幸運中獎者，連同明信片與神祕小禮一同寄出。（台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

台北中山九昱希爾頓逸林酒店自即日起至2026年1月10日，於酒店內陳設節慶相關佈置。（台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》范姜彥豐爆老婆粿粿出軌王子

NBA》文班亞馬連百場火鍋率馬刺5連勝

保健》女性胃痛肩痠、喘要注意 恐是心梗