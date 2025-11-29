迎接耶誕月 竹縣社福系列活動滿檔

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接12月耶誕節，新竹縣政府社會處計畫推出至少25場次的多元課程與活動，涵蓋「老中青幼」全齡參與，活動場域則遍及竹北、芎林、橫山、峨眉等多個鄉鎮。

縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣12月的社福系列活動以節慶為題，針對不同族群對象各自設計，包含為幼兒親子家庭設計的「小手揉揉聖誕麵」、「聖誕舞會」以及「聖誕歡樂時光」，讓幼兒及家長多多動手做和一起律動同樂。

至於青少年創意手作與文化體驗活動方面安排有「叮叮噹香氛魔法聖誕暖心油」；老少咸宜都可參加的「親子縫紉課手作錢包」、「聖誕黏土樂」 等手作課程則是全齡共融。

廣告 廣告

另外「多元文化小旅行」、「內灣輕旅行~九讚頭站」以及「大地親子FUN森日．森活趣無窮」，則號召親子家庭一起走向戶外，每個活動都可線上或電話報名。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

