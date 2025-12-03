迎接耶誕節「原樂好市」採購應景好物首選

▲:「Ina 手作坊」品牌負責人黃春妹，用紅綠配色展現濃厚的聖誕氛圍編織作品。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接耶誕節，台北市府原住民族事務委員會即日起至14日，每逢假日於花博園區舉辦「原樂好市」原民假日市集，展售來自雙北、花蓮縣、臺東縣、苗栗縣、臺中市等原民業者產品，有手作工藝、農特產品和美食等，尤以聖誕節氛圍的文創產品，琳瑯滿目，有木製藝品小物、聖誕種子裝飾物及應景原民圖騰編織包等，送禮自用兩相宜。

「原樂好市」羅網有來自全台各地原民好物，以花蓮縣瑞穗鄉紅葉村的太魯閣族人張春月設計師為例，族名咪古的她，30年前移居台北市，由於對手工藝有興趣，從織品開始學習，後來接觸種子裝飾和木雕，產品更多元。尤其創作總能反映原鄉部落大自然生態，獨特又樸實，累積很多慕名粉絲，是原樂好市人氣超夯品牌。

廣告 廣告

▲「咪古手作」品牌負責人張春月，創作富有生命力的居家擺飾。（圖／業者提供）

張春月設計師表示，每周一至五都是創作時間，「原樂好市」假日市集於假日開市，正好展售及推廣原民文化和創作品。「原樂好市」已逐漸獲得消費者信任，是北市原民會提供場域和行銷資源的重要平台，吸引很多原民設計師參與，一起投入推廣原住民族文化行列。

北市原民會巴干•巴萬主委表示，每年聖誕節到元旦期間，是原鄉部落最熱鬧時節，族人帶著感恩心情布置家裡、教會或聖堂等，到處洋溢節慶氛圍。「原樂好市」設計師和負責人都有城市打拼的奮鬥故事，迎接聖誕節紛紛推出應景創作品與產品，「原樂好市」正式國內外旅客透過創作品和產品認識原住民族文化最佳管道。

▲來自台東縣太麻里產銷班，推出原住民小辣椒，寒冷的冬季最適合搭配小辣椒。（圖／業者提供）

12月6日至7日、12月13日至14日的假日，「原樂好市」花博園區持續推廣原民產品，民眾只要追蹤「原來台北」、「原樂好市」或加入「臺北市政府原住民族事務委員會」、「原樂好市」LINE好友，即可免費獲得來自屏東縣泰武鄉的濾掛咖啡或咖啡葉茶(隨機擇一)，現場更有滿額300元現折50元優惠，以及滿千換原樂好市帆布袋的限量驚喜活動，歡迎大小朋友一同來迺街採購。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「跟著台積電走」效應 鳳凰城成國人與產業布局熱點

支援香港火災救援 台中陳允寶泉三天義賣悉數捐贈

年菜買氣熱騰騰 金典酒店圍爐宴8成滿外帶年菜超搶手