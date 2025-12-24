「迎接聖誕佳節」竹仁國小校園化身歡樂派對

【警政時報 張家燁／新竹報導】為迎接溫馨歡樂的聖誕佳節，竹仁國小於近日舉辦聖誕節慶祝活動，由家長會精心規劃，特別邀請魔術冠軍-菲力與世界扯鈴冠軍-鄭湧篬蒞臨校園演出，為全校師生帶來一場兼具驚喜、創意與專業的精采表演，提前感受滿滿的聖誕歡樂氛圍。

聖誕節氣氛滿滿，魔術冠軍菲力以逗趣造型現身竹仁國小校門口，熱情迎接師生，為校園揭開歡樂聖誕活動序幕。（圖/記者張家燁拍攝）

活動現場氣氛熱烈，菲力以近距離互動魔術與學生熱情交流，巧妙手法與出其不意的橋段引發陣陣驚呼與掌聲；鄭湧篬則以高難度、節奏明快的世界級扯鈴演出，展現精湛技巧與舞台魅力，讓孩子們目不轉睛、喝采聲此起彼落，校園宛如大型歡樂派對。

世界扯鈴冠軍鄭湧篬（左）與竹仁國小家長會長江宥德（右）合影留念，攜手為孩子帶來精彩藝文表演，讓校園充滿歡笑與感動。（圖/記者張家燁拍攝）

不少學生在表演結束後仍意猶未盡，紛紛分享「太好看了」、「真的像魔法一樣」，純真的笑容洋溢在臉上，為校園留下溫馨又難忘的節慶回憶，也讓孩子在歡樂中感受藝術與表演的魅力。

竹仁國小家長會、校方團隊及表演團隊合影，透過聖誕藝文活動，共同為孩子打造溫馨且難忘的校園回憶。（圖/記者張家燁拍攝）

家長會長江宥德表示，孩子的成長不僅來自課堂學習，更需要美感、創意與歡樂的滋養，家長會希望透過優質藝文表演，讓孩子在安全、快樂的環境中拓展視野、累積美好童年回憶，竹仁國小也指出，未來將持續結合家長會與社會資源，打造更多元、溫暖且有意義的學習與生活體驗。

