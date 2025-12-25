迎接聖誕節 長榮大學舉辦聖誕音樂禮拜





聖誕節到，迎接耶穌基督誕生，長榮大學每年舉行聖誕節音樂禮拜活動，2025聖誕音樂禮拜於長榮堂舉行，董事長陳信良牧師及董事會成員、校長孫惠民及師生出席參與。透過禮拜及聖誕詩歌、音樂，慶祝耶穌基督誕生，帶給萬民豐盛的恩典與真理。活動在互道聖誕快樂的歡欣氣氛中迎接聖誕節的到來。

2025聖誕音樂禮拜，由林晉名老師彈奏〈耶穌，世人仰望的喜悅〉，與會者迎接耶穌基督的降臨。接著師生代表、董事長、校長點亮4根象徵以盼望、信心、喜樂及仁愛的蠟燭，等待耶穌基督的降臨。董事長陳信良牧師點亮象徵耶穌基督的基督之燭，孫惠民校長點亮仁愛之燭，宣告耶穌基督已誕生，祂就是世界真光，照耀世界。

聖誕禮拜則以經文、聖誕主題詩歌及音樂，引領與會者經歷耶穌基督的誕生。手鐘團、管樂團、小提琴社、青草地團契及英文團契等社團，以歌唱及演奏聖誕歌曲及音樂，讓參與者沈浸在豐盛的音樂饗宴，感受耶穌基督誕生的溫馨歡樂氣氛。

