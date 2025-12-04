迎接聖誕 台中月千禧舉辦「希望之光」公益活動

《圖說》2025極炙牛排館聖誕限定套餐。（日月千禧提供）

【民眾網諸葛志一臺中報導】在這充滿喜悅與祝福的聖誕季節，台中日月千禧酒店邀請消費者一同點亮希望之光，從事公益活動。12月1日至25日凡於官網線上購物車或館內選購指定商品，飯店將提撥商品收入10%，捐贈予「臺中市動物保護防疫處」作為動物福利基金，為流浪動物提供更完善的照顧，讓愛與關懷延伸到每一個需要被守護的生命。

日月千禧「希望之光」公益活動銷售商品包括1F旅覓酒吧造型超萌、滋味絕佳的聖誕系列精品甜點，日式與歐式風味麵包及館內獨家精選商品—包含旅客最喜愛、擁有融合葡萄柚、橡木香氣的「竹枝擴香」，超人氣、逗趣可愛的千禧集團吉祥物水獺禧仔(購物車限量)，質感高雅、柔軟舒適的羽絨枕，精品Bvlgari沐浴備品等。

1F旅覓酒吧12月份推出的「聖誕系列精品甜點」，主廚以法式甜點工藝打造細膩慕斯與柔軟戚風口感，搭配日本北海道頂級牛乳的純淨奶香，並融入黑醋栗、酸櫻桃、草莓等水果的鮮明果韻，堆疊出甜美迷人的節慶風味，不僅造型萌度爆表，每一口都充滿驚喜。

《圖說》2025聖誕系列精品甜點。（日月千禧提供）

其中亮點「聖誕火雞─黑醋栗蒙布朗」可愛逗趣的火雞外型瞬間征服眼球，內餡將黑醋栗慕斯、栗子內餡、黑戚風蛋糕層層堆疊，清甜果香與溫潤栗香完美交融，呈現酸甜細緻的多重口感；「禮物─椰子芋頭慕斯」則以柔滑椰子慕斯包裹綿密芋頭餡、底層白戚風蛋糕沁著芒果餡香氣，清新中帶著熱帶風情，讓消費者擁有拆開禮物時的喜悅搭配普發現金加碼外帶可享85折。

24樓極炙牛排館12月24日－25日限時端出「聖誕限定套餐」，主廚以聖誕經典元素為靈感，打造七款頂級主菜任您挑選，強力推薦以起源自瑞士巴黎卡非醬佐味的精選牛排，以奶油結合多種香料特製的醬汁，昇華牛肉的香氣與層次；全新亮相的「野地松露春雞」，嚴選法國小春雞搭配羊肚菌與夏季黑松露醬細火烹調，肉質鮮嫩、香氣馥郁，其他菜色還包括有湯品「法式洋蔥湯」、熱前菜「大西洋鱈魚馬賽克」等，為節慶增添極致奢華感。