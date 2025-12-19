迎接聖誕、新年假期 舊金山警方強化安全巡查

迎接聖誕與新年，舊金山強化節日安全部署。（記者李怡／攝影）

隨著聖誕節與新年假期到來，舊金山市府全面啟動節日安全應變計畫，針對商圈、觀光景點、大型活動與交通樞紐加強警力部署，確保市民與遊客在節日期間能安心出行、平安歡度佳節。

舊金山市警局表示，從聖誕周末起至新年元旦，警方將在聯合廣場、市中心商圈、漁人碼頭、碼頭區、華埠、米慎區(Mission)與多個熱門購物及餐飲區，增加步巡與機動巡邏警力，同時配合監控系統與即時指揮調度，提高對突發狀況的反應速度。

警方指出，節日期間人潮密集，扒竊、車內盜竊與酒後駕駛風險相對升高，已指示各分局針對高風險時段與地點進行重點巡查，並在夜間加派警力維持秩序。警方也提醒民眾避免將貴重物品留在車內，購物後應迅速離開車輛，減少成為犯罪目標的機會。

在交通方面，市交通局與警方合作，於跨年夜及假期尖峰時段加強道路管制與疏導，部分街道將視活動需要實施臨時封閉。市府呼籲民眾多利用公共交通工具，避免酒後駕車，並提前查詢道路與停車資訊。

消防局與急救單位亦進入節日戒備狀態，加強對煙火、用電安全及家庭聚會火災風險的宣導。消防人員提醒，節日期間使用蠟燭、燈飾與烹飪設備時務必留意安全，避免因疏忽引發意外。

市府官員表示，節日安全不僅仰賴執法人員，更需要社區與居民共同配合，若發現可疑行為或緊急狀況，應立即通報警方。市府希望透過跨部門合作與社區參與，讓舊金山在節日期間保持熱鬧氛圍的同時，也能兼顧公共安全。

警方強調，安全部署將持續至新年假期結束，呼籲市民與遊客提高警覺、彼此照應，共同迎接一個平安、祥和的聖誕節與新年。

