迎接西洋情人節 史奴比與好友們進駐屏東漁港

記者李佩玲／綜合報導

屏東縣政府文化處今（6）日宣布，迎接西洋情人節到來，將首次與全球知名《花生漫畫》合作，於屏東7座漁港打造史努比與好友們的角色藝術裝置，並於2月14日正式點燈，展期至3月14日，邀請民眾夜遊漁港，感受屏東海岸的甜蜜藝術氛圍。

屏東縣文化處表示，此次燈光藝術裝置為《How Do You Do，Snoopy？》國際藝術展的作品，活動主題為「甜蜜綻放」，將漁港化身為繽紛甜點樂園，甜甜圈、糖果、棒棒糖與夢幻甜點籠在光影中綻放，讓7座漁港成為療癒又浪漫的夜間藝術展場，包括林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣、紅柴坑、山海，以及小琉球的琉球新漁港等，每處皆以在地場域為背景，融入藝術創意，呈現滿載幸福的甜味。

廣告 廣告

文化處指出，5處充氣裝置藝術為2位國際藝術家創作作品，包含韓國藝術家金載容的甜甜圈系列融入花生漫畫角色，喚起觀展者的甜美感，以及日本藝術家渡邊理擅長的「仿真奶油藝術」甜點雕塑，為作品注入獨特風格，更增添內心深處對甜美回憶與幸福時刻的情感連結。

其中，枋寮漁港的甜甜圈與史努比以流線糖霜與史努比自在地伸展身體，呈現恬靜時刻的快樂氛圍；山海漁港的甜甜圈與查理．布朗為查理布朗悠閒躺臥，象徵情人之間的歲月靜好；紅柴坑漁港的甜甜圈與露西為露西趴在甜甜圈上享受海風，傳遞愛情中的療癒感；後灣漁港的甜蜜史努比為糖果點綴的史努比狗屋喚起甜美回憶，散發戀愛般的浪漫氛圍；琉球新漁港的甜甜圈與糊塗塌客為6公尺高的巨型裝置，以愛心形甜甜圈造型，象徵甜蜜愛情，療癒的糊塗塌客陪伴其上，吸睛度十足。

其餘2座漁港同樣以甜點元素展現在地創意，林邊水利村漁港透過象徵能量流動的管線打造夢幻糖果輸送管道，滿布巨型拐杖糖、棒棒糖與糖果裝置，營造甜蜜氛圍；枋山楓港漁港則以甜點籠架為靈感，並以巨型玫瑰與蝴蝶點綴，呈現宛如童話般的海邊景象。

文化處表示，漁港燈區每日亮燈時間為下午5時至晚間10時，活動期間於任一漁港與裝置藝術合照，並於3月12日晚間8時前上傳至「屏東縣政府文化處」官方臉書指定貼文，即可參加抽獎，幸福大獎為價值萬元的情人節對鍊，將於3月14日白色情人節公布幸運得主。

史奴比與好友們將現身屏東漁港陪遊客過情人節。（取自屏東縣政府網站）

屏東縣政府首次與全球知名《花生漫畫》合作，於屏東漁港打造史努比與好友們的角色藝術裝置。（取自屏東縣政府網站）

屏東漁港成為療癒又浪漫的夜間藝術展場。（取自屏東縣政府網站）

今年活動主題為 「甜蜜綻放」，將漁港化身為繽紛甜點樂園。（取自屏東縣政府網站）