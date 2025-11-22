迎接超高齡社會 工研院攜手英國NHS啟動智慧在宅照護
【NOW健康 林郁敏／新竹報導】在全球高齡浪潮加速、各國醫療體系面臨深度轉型的關鍵時刻，在經濟部產業技術司指導下，工研院與英格蘭國家醫療服務體系（NHS England）首次展開高層交流，聚焦在宅照護議題，建立合作橋樑並探索合作可能，後續將就在宅科技、健康監測與長照模式等領域持續深化交流，為跨國示範場域與在宅照護科技解決方案的推動奠定互動基礎。
推動在宅照護科技 解決照護人力短缺與城鄉差距問題
經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，台灣正邁入超高齡社會與慢性病長期化的重大轉折，對國內的醫療體系造成顯著影響。政府將啟動「在宅醫療科技推動計畫」，以科技創新、普及優化與基盤建置為核心，推動醫療服務模式轉型，改善在宅醫療環境與提升照護能量，包括推動採用輕量化醫材、行動診療設備與智慧平台，提高在宅照護的多元性、減輕醫護負擔。
戴建丞指出，未來亦將以國際合作為動能，加速台灣在宅醫療模式走向全球。NHS England為全球規模最大、運作最完整的公營醫療體系之一，負責英格蘭全國的醫療政策、制度設計與提供健康服務，每年服務超過5,500萬名民眾，在高齡照護與在宅醫療政策上具全球指標性地位。本次與台灣展開技術與政策交流，具高度戰略意義。雙方已針對高齡人口快速增加、照護人力短缺與城鄉差距等共同挑戰，研擬未來在在宅科技、健康監測與長照模式的可能合作方案。
台灣智慧穿戴技術成熟 工研院深化與英國科技落地應用
NHS England全球總監Ged Byrne表示，英國75歲以上族群普遍面臨多重慢性疾病，醫療量能與在宅照護人力長期緊縮，因此運用在宅醫療科技已成為提升照護效率的關鍵。台灣在智慧穿戴、AI健康管理與居家感測等領域，具有高度成熟的技術能量，能與英國的需求緊密銜接。他非常期待透過台英合作，整合彼此優勢，加速創新、優質的在宅照護模式走進社區與家庭，造福廣大民眾。
工研院表示，已規劃明年（2026）將回訪英國進行技術交流，並將聚焦智慧在宅照護、健康監測、感測晶片與高齡科技服務模式等領域，推動更深層次的合作。未來，雙方將朝向技術整合、臨床驗證與制度對接等方面，共同打造具效率、可擴展的在宅照護科技解決方案，樹立可複製的國際合作新標竿。
