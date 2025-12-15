迎接跨年演唱會 黃偉哲公布韓日港台超強卡司 韓團STAYC首度來台
[Newtalk新聞] 台南市民期待已久的台南聖誕跨年演唱會卡司終於全數公布！台南市政府今（15）日舉辦記者會，由台南市長黃偉哲揭曉「2026台南好young」跨年活動第二波卡司，陣容星光熠熠。包括被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的全能型偶像 STAYC，首度來台跨年即選擇台南登台。
重量級搖滾天團「八三夭」；以〈不是因為天氣晴朗才愛你〉廣受歡迎的樂團「理想混蛋」；金獎歌姬「9m88」今年唯一一場跨年演出；金曲樂團「麋先生」、金鐘獎主持人炎亞綸，以及一舉奪下金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的李竺芯，還有韓國新人男團 ALL(H)OURS、香港新生代男星魏浚笙，都確定登上台南跨年舞台，並宣布以歌唱、時尚、主持與演戲見長的日本全能藝人鈴木愛理，也將擔任跨年表演嘉賓。集結多元世代與頂尖實力，勢必再掀跨年熱潮。
黃偉哲今日公布最終表演卡司，整體參演名單橫跨國內外，皆為實力派藝人，屢獲獎項肯定，並在社群平台擁有亮眼人氣。其中，韓國新人男團 ALL(H)OURS 今年曾協助行銷台南芒果，與市長黃偉哲結緣，因此特別邀請舞力與活力兼具的他們來台南跨年演出。
黃偉哲表示，本次活動集結來自台灣及韓國、日本、香港等地的高人氣卡司，在有限經費下打造高規格演出，提供市民與遊客優質的視聽饗宴，誠摯邀請全國民眾來台南迎接新年並深度旅遊。
記者會現場邀請到台南女兒李竺芯出席，她不僅榮獲金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎，亦曾受邀於總統就職國宴及金馬獎頒獎典禮獻唱，是台南之光。
李竺芯表示，很榮幸首次跨年舞台就獻給家鄉台南，並首度公開即將重新編曲發行的歌曲〈巷仔內的台南〉，現場也演唱片段，希望透過音樂呈現台南獨特韻味，邀請更多朋友親身走進台南感受這座城市的魅力。
今日公布的演出卡司中包含唱跳實力驚人的韓國新生代女團STAYC，逆天顏值與堅強實力被韓媒譽為「全能型」愛豆，今年4月啟動全新世界巡演會，這次更把首度來台跨年獻給台南，請各地的SWITH（粉絲名）千萬不要錯過這場充滿活力與互動的音樂盛宴。
來自日本的鈴木愛理以清新甜美的形象與穩健的唱功深受粉絲喜愛。早年以國民女團 ℃-ute 及 Buono! 成員身分出道，累積豐富的舞台與演唱經驗，在日本樂壇擁有超高度知名度。2018年展開個人音樂活動後，鈴木愛理持續推出多首膾炙人口的作品，展現更成熟多元的音樂風格，並活躍於戲劇、綜藝與時尚領域，成為新世代全方位藝人的代表之一。她兼具實力與親和力，橫跨音樂、影視與流行文化，在日本及海外擁有超高人氣。
「台南好young」耶誕跨年系列3場親子場已於上周六全部完成，接下來是3場精采絕倫的演唱會陸續登場，分別是12月20日「搖滾耶誕演唱會」、27日「南瀛草地音樂會」及壓軸的31日「跨年晚會」，保證節目卡司與內容精彩、驚喜連連，歡迎大家提前規劃遊程，一起在台南迎接新年。
市府提醒民眾，看演唱會也別忘了「2025臺南購物節」抽獎活動熱烈進行中，只要消費滿50元就可以抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明（2026）年3月1日，消費地點涵蓋市場、夜市、地方商圈及新化年貨大街等多元場域，獎項包含百萬名車、3C家電、飯店住宿券等多項好禮，其中現金獎全面升級，每月抽出現金8萬元，壓軸再加碼抽出現金88萬元。
★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：
※12/20（六）18：00﹣22：00搖滾耶誕演唱會
☆地點：永華市政中心西側廣場
☆鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。
☆主持人：籃籃、李多慧。
※12/27（六）17：30﹣21：30南瀛草地音樂會
☆地點：新營南瀛綠都心公園
☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。
☆主持人：Dennis丹尼斯。
※12/31（三）18：00﹣24：30台南好Young跨年演唱會
☆地點：永華市政中心西側廣場。
☆STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉。
☆主持人：吳建恆、徐凱希。
更多詳情，最新資訊，請至「台南好young」官網https://www.tainanyoung.com.tw/ 或臉書、IG查詢。
更多Newtalk新聞報導
(影) 泰柬衝突擴大 ! 泰軍攻佔500高地 空襲詐騙園區 拒絕某「大國」調停
(影) A-10攻擊機展開攻擊! 美軍遭伏擊2死3傷 敘國武裝高唱哈瑪斯軍歌
其他人也在看
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 21
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 180
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 3
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 8 小時前 ・ 2
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 460
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 12
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 2 小時前 ・ 4
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 37
濱崎步曬「無人演唱會」高清照 標註日籍攝影師 預告跨年場
日本天后濱崎步，上海及澳門場演唱會，接連被大陸主辦方宣告取消，先前PO出對著場館內1萬4千個空席唱完整場的照片，更被陸媒打臉只是「彩排」，甚至有自稱工作人員的網友發出道歉聲明，聲稱是自己違規偷拍，不過濱崎步似乎懶得理會這些說法，再度曬出「無人演唱會」高清照，預告即將到來的東京跨年演唱會。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 89
棒球》解決債務重新出發 前統一獅1指黃勇傳今向福州海俠報到
21歲的前統一獅內野手黃勇傳曾經職棒前景大好，卻因個人借貸問題而在去年5月遭到球隊釋出，如今他選擇加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊，並於今天啟程，期許自我為了妻子和3個孩子的未來努力打拚，一家人今也到機場送行。出身青棒名校平鎮，黃勇傳在2022年選秀獲統一獅第1指名，並以簽約金500萬加盟，自由時報 ・ 5 小時前 ・ 7
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 576
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 270
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1