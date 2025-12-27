迎接跨年！桃捷完成危安演練、延長營運守護旅客

桃園市政府將於2025年12月31日在樂天桃園棒球場舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」。圖：桃捷提供

迎接2026年到來，桃園市政府將於2025年12月31日在樂天桃園棒球場舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」。桃園捷運公司已全面準備好跨年疏運與維安措施，機場捷運跨年期間延長營運自2025年12月31日清晨6時起至2026年1月1日深夜11時止，普通車連續41小時營運不打烊，直達車維持原定時刻表行駛，並將視跨年晚會人潮機動增開加班車。桃捷亦已於今(27)日凌晨在A19桃園體育園區站完成跨年危安事件強化演練，確保旅客能安心、順利往返青埔地區參與跨年盛會。

廣告 廣告

桃園市政府將於2025年12月31日在樂天桃園棒球場舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」。圖：桃捷提供

因應近期發生捷運攻擊事件，桃捷持續升級各項維安作為，除落實每日例行巡檢外，並與桃園市捷運警察隊及轄區警察單位保持密切合作與即時聯繫，建立嚴密聯防機制。27日凌晨的演練主題為「危安事件強化演練」，以跨年疏運期間的複合式危安事件進行演練，演練項目包含車站遭歹徒縱火、持刀傷人事件處理、旅客疏散及傷患處置。桃園市警局中壢分局、捷運警察隊、青埔消防分隊及桃捷員工，透過實地操演全面檢視通報、應變與疏散流程，強化跨單位橫向聯繫及協力處理的經驗。此外，12月23日起，機捷沿線各車站亦同步啟動自主演練，演練對象涵蓋站務、清潔、保全及站內販賣店人員，確保每一位第一線人員皆具備面對危安事件時的應變能力。桃捷公司也提醒旅客搭乘時多留意周遭狀況，若發現可疑人、事、物，請即時通報站務人員或使用列車及車站內的緊急通報設備，攜手維護安全乘車環境。

本次桃園跨年晚會除樂天桃園棒球場的主舞台外，亦於球場旁的亞洲矽谷IoT戶外廣場設置Live觀賞區，民眾搭乘機場捷運至A19桃園體育園區站，步行約5分鐘即可抵達活動會場。因應跨年夜大量人潮，桃捷將於A19站設立現場指揮中心，即時掌握人流與列車運行狀況，並於A1台北車站及A19站共增派50名人力，包括桃捷同仁、捷運警察及志工，同步啟動月台、閘門及出入口「車站三級管制」，確保旅客進出站動線順暢有序。

旅客可透過APP及月台上的旅客資訊顯示系統彈性及聰明地選擇候車位置。圖：桃捷提供

此外，桃捷持續推動智慧運輸服務，推出升級版「i搭桃捷」APP，新增「列車動態」功能，協助旅客即時掌握列車位置、車廂擁擠度及各主題彩繪列車的運行資訊。系統透過人流數據分析，以綠、黃、橘、紅、紫五色燈號清楚顯示各車廂擁擠程度，從綠色「舒適」到紫色「擁擠」一目了然，旅客可透過APP及月台上的旅客資訊顯示系統彈性及聰明地選擇候車位置，有效分散月台人潮、提升乘車舒適度。

桃捷亦已於27日凌晨在A19桃園體育園區站完成跨年危安事件強化演練。圖：桃捷提供

桃捷也呼籲旅客多加利用悠遊卡、一卡通、icash 2.0等電子票證，提前確認餘額或預先購買回程車票，以縮短排隊等候時間；使用TPASS通勤定期票的旅客，亦請留意使用期限與加值設定，確保進出站順暢。配合人潮管控及疏運，跨年當日全線自行車進站時間為上午10時至下午4時，4時後不開放；A19站及桃園會展中心YouBike站則於12月31日下午3時至翌日清晨5時暫停營運。前往大台北地區跨年活動的旅客，可於A1台北車站、A2三重站或A3新北產業園區站轉乘台北捷運或新北捷運，活動結束後再搭乘機捷安全返家。桃捷將以充足運能、嚴密維安與智慧服務，全力守護旅客乘車安全，陪伴旅客度過一個安心且熱鬧的跨年夜。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

深夜偏移撞毀27部機車後肇逃 中壢警依法通知駕駛到案

賴瑞隆兒涉校園衝突 雙方家長達成共識：非霸凌