輝達海外總部即將進駐台北市北士科園區，台北市長蔣萬安今日親自前往T17、T18基地視察，並透過空拍機俯瞰未來輝達星艦基地。蔣萬安表示，相關都市計畫變更已進入公展程序，完成基地整合後最快可於農曆年前完成簽約。同時，市府也規劃多項交通配套措施，包括拓寬周邊道路、設置接駁公車專用道，以及中長期的輕軌與捷運建設，避免未來出現交通壅塞問題。

迎接輝達！ 空拍星艦基地 蔣萬安視察北士科。（圖／TVBS）

台北市長蔣萬安今天特別前往北士科園區視察輝達未來基地，並使用空拍機俯瞰整個區域，關於簽約儀式，蔣萬安正式邀請輝達執行長黃仁勳參加。蔣萬安表示，歡迎黃仁勳如果屆時在台灣，一起參與這樣的簽約儀式。雖然目前尚未收到回覆，市府持續與輝達在台灣或美國總部保持溝通與聯繫。蔣萬安強調，輝達的進駐不只是一個巨大的建物，更是為台北市安裝上全球最強的人工智慧心臟。

輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地，兩塊基地將合併並取消中間的道路，未來將以士科路連接主幹道福國路。針對交通問題，蔣萬安回應，市府已擬定短中長期交通配套措施，未來的接駁公車專用道，以及中長期規劃的輕軌和捷運的十字路廊。

