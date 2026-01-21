迎接農曆年！ 彰化鹿港鎮啟動年終大掃除

迎接農曆年！彰化鹿港鎮公所啟動「年終大掃除」。（圖：李河錫攝）

農曆新年即將到來，不少民眾在年節前都有大掃除、除舊佈新迎新年的習慣，使得垃圾清運量將大幅增加；鹿港鎮公所為順應民眾過年前「大拚掃」的需求，即日起啟動「年終大掃除」，鼓勵民眾提前捲起衣袖整理住家與周遭環境，幫助清潔隊分流大批垃圾處理量能，邀請大家清潔總動員、歡喜好過年！

還不到1個月就要過農曆新年，彰化鹿港鎮公所為因應一般民眾，在年節前都會大掃除、汰除老舊家具、除舊佈新來迎新年的習慣，特別號召全鎮新厝、頂番、洋厝與南勢等20多個社區，將近300名志工，正式展開「年終大掃除總動員」；鹿港鎮長許志宏強調，垃圾減量務必要從日常生活中做起，尤其是今年度開始配合「廚餘不餵豬」的政策，呼籲鄉親要養成「惜食不浪費、落實資源回收」的良好習慣；家中如有大型傢俱需要清運，可先聯繫清潔隊安排載運時間；春節期間將暫停沿街收運，請民眾要把垃圾妥善分類、打包，避免腐爛發臭、孳生蚊蟲，共同打造優質環境，一起健康歡喜迎新年。

鹿港鎮清潔隊長陳雅婷，也呼籲全鎮鄉親，從即日起能夠共襄盛舉，一起動手來整理家園，協助清潔隊分流輸運大批垃圾的處理量，為農曆春節換上嶄新的生活好環境；而大型傢俱清運開放登記時間，從1月21日起到2月3日。

「鹿港鎮農曆春節收運垃圾作業變更如下：除夕夜（2/16）至大年初三（2/19）夜間定點停止收運；路線收運到除夕當天，大年初一至初三（2/17~2/19）全鎮停止收垃圾；年初四（2/20）恢復收運原週一路線，年初五（2/21）收運原週二的路線；詳細春節垃圾清運時間，可參考已發送到府上的115年春節期間垃圾清運時間通知單。」（李河錫報導）