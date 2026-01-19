迎接農曆新年 花蓮市展開北濱外環道年度清洗養護

花蓮市公所自十九日起至二十三日止，執行北濱外環道年度清洗及養護作業，盼在防汛期前完成公共設施全面檢整（見圖），同時迎接國家清潔週與農曆新年，為市民與遊客打造安全、潔淨的通行環境。

十九日清潔隊與工程隊於北濱外環道兩端出入口設置三角錐，八時正式封道施工，現場安排專人指揮交通，引導用路人改道行駛，確保作業順利進行。花蓮市長魏嘉彥上午偕同清潔隊長吳慶展前往現場視察，向辛勞投入養護工作的清潔隊員表達感謝與慰勉。

魏嘉彥市長感謝交通部航港局每年提供經費補助，北濱外環道是市區重要交通幹道，市公所每年定期辦理清洗與機械設施檢測，藉由一次性全面改善，提升道路安全與使用品質；同時也希望在新年前完成大掃除，讓用路人感受到清爽舒適的市容。施工期間造成不便，敬請市民多加體諒。

市長魏嘉彥指出，本次養護作業除路面清洗外，也由建設課同步進行機械設施保養與檢修，以及標線重新繪設。施工期間請用路人配合改道行駛海濱街及北濱街；另為維護交通安全，外環道封閉期間，養護期間的每日晚間八時至翌日上午八時，十五噸以上貨車禁止進入北濱街及海濱街，違者將依法開罰。

清潔隊此次動員清潔隊與工程隊共二十多人，出動洗街車、清溝車、資源回收車及高空舉升車等多項機具，全面投入作業。魏嘉彥說，配合國家清潔週與年節前整備，透過公共設施年度大掃除，讓市民與遊客共同感受到花蓮市整潔、友善的城市形象。