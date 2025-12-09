迎接農曆新春 潮品集推「馬上好年旺年菜」

神旺旗下的潮品集潮州餐廳春節「潮饌開運馬上好年」常溫外帶年菜，滿足不同客群。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

迎接 2026 農曆新春，神旺酒店旗下享有潮菜霸主美譽的「潮品集」潮州料理餐廳推出 2026 年「馬上好年旺年菜」常溫外帶系列，延續多年春節外帶熱潮，由擁有50餘年潮式手路菜資歷的何炳木榮譽主廚領軍，自除夕至初五推出逾 15 款潮式春節料理。

今年外帶組合包含兩款6人份團圓餐： 小家庭首選「鴻運組」、高 CP 值「旺福組」，以及最受大家庭歡迎的 10 人份「金馬迎春團圓桌菜」。另有年菜評比常勝軍極品佛跳牆、上架即售完的港式蘿蔔糕與多款送禮禮盒，售價自 480元 起至整組年菜 2萬3800元即日起全面開放預購，指定品項享早鳥優惠，更多詳情請洽官網。

「蒜蓉蒸龍蝦」鮮甜紮實的肉質搭配濃郁蒜香，是年度必點海味。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

「干煎大銀鯧」特選身形碩大飽滿的銀鯧，象徵年年有餘。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

潮品集「鴻運組」延續人氣不墜，以最具潮州精神的「潮州滷鵝拼」打頭陣，滷水香醇入味、皮彈肉嫩；接續的「紅燒燴排翅」以主廚熬煮數10小時的秘製上湯煨煮頂級中鰭翅煨煮，湯汁濃郁富膠質。海鮮亮點則是「蒜蓉蒸龍蝦」鮮甜紮實的肉質搭配濃郁蒜香，是年度必點海味；另搭配吮指回味的「12奇味焗肋排」與寓意年年有餘的「干煎大銀鯧」。

「港式蘿蔔糕禮盒」連年榮獲媒體評比冠軍，是超夯港點人氣王。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

「潮品佛跳牆」以精燉高湯加入廣肚、鮑魚、螺頭等精選食材細火慢燉。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

「XO醬雙瓶禮盒」以潮式風味堅持手工拌炒，選用干貝、金鉤蝦等食材，不論送禮或是自用皆適宜。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

代表神旺潮品集新春祝福致贈的手工「桂圓核桃年糕」來甜蜜圓滿今年新春團圓夜，原價2萬4000元 的「鴻運組」春節限定特惠價 1萬8800元。原價1萬4600元的6人桌菜「旺福組」集結高CP值經典好菜，特惠價1萬1800元。每道佳餚皆可單點外帶，讓過年備菜有更多彈性，輕鬆品嚐過節風味，年菜外帶單點880元起。另有10人闔家歡聚「金馬迎春團圓桌菜」原價3萬2000元，特惠價2萬3800元。2026年1月31日前線上預訂年菜組、湯品或鮑翅等商品，可再享早鳥9折優惠。

「神旺潮品集．忠孝店」及信義區新光 A4 館的「潮品集．潮坊」除夕當日內用訂位踴躍，突破9成訂位，加開第2輪時段，訂位專線02-2772-2687、02-2772-2699。

