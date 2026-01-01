迎接金馬年 黃偉哲攜手近百間宗教場域敲鐘祈福





迎接2026年，31日子時一刻（23時15分），台南市近百處宗教場所同步敲響祈福鐘聲，以莊嚴而溫潤的鐘聲為廣大市民朋友送上平安祝福，形成台南獨具人文底蘊的跨年風景。台南市長黃偉哲也到中西區集福宮，帶領眾人敲鐘，將祝福傳遍城市每個角落。

黃偉哲表示，深具宗教意義的「敲鐘祈福」已成為最具台南特色的跨年活動之一，從廟埕到教堂、由市區到偏鄉，各宗教團體串聯成跨年舞台，藉由敲鐘來為家庭、社區及國家祈福，讓大家都能在熟悉的場域迎接新年，感受台南獨有的跨年氛圍。

民政局長姜淋煌表示，「敲鐘祈福」自2019年發起至今，已邁入第七年，由民間團體發起到市府協力，不分宗教派別，今年共有近百處宗教場所共同響應，透過鐘聲傳遞祝福，展現宗教共融精神與城市包容力。

31日晚間黃偉哲在集福宮敲響鐘聲，臺灣府城隍廟則特別邀請信眾親自敲響百年古鐘，讓歷史鐘聲在新舊年交會之際再度迴盪，為跨年夜增添文化厚度與儀式感，也象徵平安與祝福綿延不絕，成為今年「敲鐘祈福」的特色亮點之一。

其他各參與團體亦精心規劃多元活動邀請民眾共襄盛舉：安溪寮天主教聖家堂、東門巴克禮紀念教會等邀請信眾禱告，敲鐘迎接2026年；中西區聚福宮安排五條港走讀與跨年音樂會，北門區興安宮舉辦「鹽續幸福．夕陽送舊」音樂會，將在地文化與社區特色融入迎新時刻；八吉境關帝廳、府城六合境馬公廟、清寧太子宮、廣護宮等廟宇則準備湯圓、茶點與祈福小物與民眾分享，並搭配社區表演、團拜、祈福卡書寫或春聯發送，邀請鄉親共聚廟埕，讓跨年夜在莊重儀式中洋溢溫馨氛圍，展現宗教文化與地方生活的緊密連結。

