迎接銀白美景！合歡山今晨降冰霰、冰雹 低溫下探1.3度

冷氣團來襲，南投合歡山今（26）天上午6點39分開始下起冰霰、冰雹，一路下到7點26分，甚至有機會出現降雪，一早地面已經白成一片，清晨氣溫下探到1.3度，冰霰夾雜冰雹不間斷落下，顆粒大小約0.1到0.2公分，呈現細雪紛飛的獨特景象，吸引不少不畏寒冷的民眾上山報到，觀賞這片銀白美景。

合歡山一早下起冰霰、冰雹，公路局出動鏟雪車清理路面積雪。圖／台視新聞

隨著大陸冷氣團持續發威，松雪樓、武嶺停車場一帶都明顯降下冰霰，山上也早有不少民眾不畏寒冷天氣，開車上山前來追雪並拍照留念，不過低溫也讓道路結冰，公路局上午8點起，針對台14甲線昆陽到大禹嶺路段，實施限加掛雪鏈通行，也已出動黃色鏟雪車清除路面積雪，全力維持道路安全，籲請上山追雪的民眾務必配合管制。

廣告 廣告

南投／鄭艮祐 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

合歡山驚見降冰霰！ 白色冰珠覆步道民眾嗨翻

康橋中學帶上百名學生爬合歡山出包！ 違法搭帳篷連遭開兩罰單

太魯閣園區違規停車、攜帶寵物 單次罰鍰調高至1500元