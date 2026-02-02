迎接開山60周年 佛光山2/17點亮春節平安燈

迎接開山60周年 佛光山點亮春節平安燈

佛光山今年的春節平安燈法會，以「傳燈六十．百年仰望」為主題，除了慶祝開山60周年外，今年同時也是星雲大師百歲誕辰，希望藉由一盞盞點亮的心燈，將大師的智慧傳下去。

佛光山「2026年春節平安燈法會」從2月17日到3月18日，整整一個月都有平安燈、表演、活動及美食，晝夜都好玩！佛光山常務副住持慧傳法師表示，今年的平安燈法會同時迎來開山60周年，也是開山祖師星雲大師的百歲誕辰。佛光山特別以「傳燈六十‧百年仰望」為主題，希望用一盞一盞心燈，把大師的慈悲與智慧繼續傳下去。

春節主題平安燈架設在曼陀羅園，「蓮華飛騎」主燈高12米，取其好事蓮蓮，馬到成功、吉祥寓意，祝福大眾好事蓮蓮不斷、歲歲平安。

主燈蓮花燈座環繞6面LED螢幕，設計了好玩有趣的接福袋、迎好運互動遊戲。亮燈時間為農曆初一到初六，晚上7時及9時各一場，鎏金飛馬展演時間3分鐘，璀璨奪目承載滿滿的祝福。

燈會分四大主題，第一區「駿程萬里福慧增」，主打祈福走春。闔家相偕於春節到佛光山朝山禮佛、燒年香、點平安燈、寫祈願卡。新春期間有千佛法會和上燈祈福法會，在全新的大雄寶殿為自己、家人祈福。

第二區「馬到成功吉星照」是拍照打卡重點區。除了曼陀羅花園的主燈「蓮華飛騎」，不二門的大師互動燈區、聲音郵局還可以錄下祝福寄給未來的自己，另有600架無人機在大雄寶殿上空表演燈光秀，畫面超震撼。

第三區「馬躍新春喜自得」適合親子同樂。佛陀紀念館有「光照大千」祈福、犀牛區大樹下故事屋。展廳裡有麥積山石窟藝術特展和沉浸式體驗，還有雜技秀和「三好嘉年華」花車遊行，保證讓大家看得樂開懷。

第四區「馬踏祥雲嘗美味」是吃貨的天堂。滴水坊有養生蔬食、佛光麵等，走到哪都能聞得到蔬香好味味。「佛光好事集」集結了好吃、好看、好用品牌，讓大家暖胃又暖心。