迎接馬年到來 台中百貨業新春福袋陸續開放預購

（中央社記者郝雪卿台中23日電）農曆春節將屆，台中市各大百貨公司宣布推出新春福袋，並陸續開放預購，獎項有市價52萬元的1克拉鑽戒，還有電動機車、運動椅等，其中1業者今天開放預購，20分鐘即完售。

中友百貨公司與人氣插畫家KINGJUN合作，以聯名行李箱做為福袋外箱（20吋，市價新台幣2980元），今年首度保留給金級會員加價預購共168份，每袋價值8888元以上，最大獎是市價6萬9800元的名牌運動椅，今天開放預購，20分鐘即完售，將於大年初一抽出運動椅、按摩椅等獎項。

台中大遠百新春福袋將於2月6日限量開賣200份，限持遠東APP金級會員並憑全館當日單筆消費滿888元以上，加付1000元現金，即可預購，除可得1000元商品券外，還有福袋驚喜抽獎券1張，將於大年初一下午抽出頭獎3萬6000元商品券等獎項，還可再參加「馬年開運福袋抽黃金活動」，全台共抽出5名幸運得主，贈送點睛品「一馬當先」珍藏黃金金片10克。

新光三越台中中港店今年春節推出雙款福袋預購活動，包括「馬躍新境好運福袋」300袋與「金馬奔騰福箱」200袋，每份皆含市價5000元以上商品。福袋及福箱將分別於2月5日及2月9日上午10時起，於新光三越APP線上準時開搶，還可參加大年初一加碼抽活動，最大獎是市價52萬元的1克拉鑽戒，還有電動舒適椅、電動機車等獎項。

台中廣三 SOGO推出馬年限定「奔馬迎新福滿袋」，將於2月7日上午10時30分開賣福袋憑證，限量300份，每袋售價1680元，每組皆含20吋多功能行李箱，整組內容物總價值超過6800元，還可以參加抽獎，有機會抽中最大獎市價逾15萬元的鑽戒。（編輯：張銘坤）1150123