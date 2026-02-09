迎接馬年堅守崗位 中市府消防局：啟動春節慰問 感謝消防、義消無私奉獻

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】隨農曆新年腳步將近，當市民忙著採買年貨、迎接團圓時光之際，有一群人仍整裝待命，默默守護台中每條街道與每戶人家。為感謝春節期間堅守崗位的消防人員與義消夥伴，台中市政府消防局今（9）日啟動春節慰問行程，由局長孫福佑及七位簡任級以上長官，走訪全市各消防大隊及分隊，向第一線外勤同仁致上誠摯敬意與感謝

副局長楊元吉前往救搜救犬隊進行春節慰問。（圖/記者廖妙茜翻攝）

副局長戴峻焜前往烏日分隊進行春節慰問。（圖/記者廖妙茜翻攝）

慰問過程中，孫局長親自向同仁加油打氣，並致贈慰問品及義消紅包，感謝消防與義消夥伴一年來的辛勞付出與彼此相挺。這份關懷不僅是節慶心意，更是對同仁長期守護市民生命財產安全的肯定。透過面對面的交流與慰問，不僅提振第一線士氣，也再次強調救災工作的團隊精神，展現消防體系守護城市安全的堅定決心。

廣告 廣告

局長孫福佑前往豐南分隊進行春節慰問。（圖/記者廖妙茜翻攝）

主任秘書林瑞章前往清泉分隊進行春節慰問。（圖/記者廖妙茜翻攝）

孫局長也提醒，年節前後民眾居家用火、用電頻率增加，防火安全尤為重要，呼籲市民提高防災意識，落實用火用電安全措施；並期勉消防與義消同仁持續加強春節期間防火宣導工作，攜手市民共同迎接平安、喜慶的馬年新春。