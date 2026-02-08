迎接馬年新春 西港慶安宮辦現場揮毫贈春聯及除夕發歲錢活動

方一峰總幹事和謝武昌副總幹事展示新版歲錢。





台南市西港區慶安宮以3年1科的西港香名聞海內外，為迎接馬年新春並助民眾除舊佈新，於廟前廣場舉辦福贈春聯活動。方一峰總幹事表示，贈送春聯供民眾索取討吉祥，感謝10位書法家的付出。此外，除夕開廟門發歲錢活動，將發放7000個115年新版歲錢，其中有760個附贈100元。每年發歲錢民眾參與踴躍，大排長龍索取歲錢，祈求千歲爺保祐新的一年幸福健康。

方一峰總幹事表示，該宮於2014年起，每年利用農曆春節前的星期日，在廟前廣場舉辦現場揮毫贈春聯活動。今年邀請郭源下、邱山藤、陳漢明、黃華堂、王淑美、陳柏豪、薛沄喬、薛汶淑、黃寶蒂、黃中本等10位書法家參與，民眾紛紛排隊索取。總幹事方一峰代表廟方表達謝意，感謝書法家志工們的付出。

方一峰總幹事表示，今年農曆春節推出的系列活動，有農曆12月29日除夕晚上11時15分起的開廟門、插頭香、迎新春、領歲錢、過平安橋等。該廟強調每位信眾新春第一支香都屬頭香，因此，沒有搶插情事發生。而除夕發歲錢是慶安宮的年度盛事，每年吸引數千信眾不懼寒冷排隊，就是要領歲錢保平安和作為錢母。廟方收藏舊版12位值年千歲歲錢，供信眾典藏收集，每件2000元。

總務組長許語宸說明，歲錢於115年改版，今年馬年歲錢製作11000個，歲錢一面為雙鯉魚，呈現太極圖騰。另一面則有西港玉勒慶安宮、馬年圖像、值年千歲爺名號等，頗具意義。今年將發放7000個歲錢，值年千歲爺為薛千歲。為體恤民眾，黃勝家主委加碼發放發財金7萬6000元，有760個歲錢紅包藏著100元發財金，百元紙鈔都摺成八卦狀，討喜且祈福。

