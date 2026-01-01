迎接馬年第一道曙光 苗栗元旦升旗典禮民眾擠爆縣府廣場

2026年1月1日苗栗縣／2026馬年元旦，縣長鍾東錦賢伉儷、立委邱鎮軍、陳超明等人在縣府前廣場手持小國旗，與鄉親共迎新年曙光。（呂麗甄攝）

2026年1月1日苗栗縣／縣長鍾東錦祝福鄉親馬年「龍馬精神、馬到成功」，與大家一同迎接新年的第一道曙光。（呂麗甄攝）

2026年1月1日苗栗縣／今年元旦升旗典禮吸引大批民眾到場共襄盛舉，清晨的縣府廣場即湧入來自各地的鄉親，現場人潮逾3，000人，氣氛熱絡。（呂麗甄攝）

2026年1月1日苗栗縣／縣長鍾東錦抽出2位幸運民眾，各自獲得最新iPhone 17，現場氣氛熱烈。（呂麗甄攝）

為迎接馬年到來，苗栗縣政府1日在縣府前廣場舉行元旦升旗典禮。縣府近年採「鄉鎮巡迴」方式辦理，去年在苑裡鎮舉辦，今年回到縣府廣場，吸引大批民眾一早到場，共同迎接新年的第一道曙光。縣長鍾東錦表示，馬年象徵龍馬精神、馬到成功，希望鄉親新的一年平安順利，也期盼大家在歡樂的氣氛中迎接美好開始。

今年元旦升旗典禮吸引大批民眾到場，清晨的縣府廣場即湧入來自各地的鄉親，現場人潮逾3,000人，氣氛熱絡。典禮由烏眉國小節令鼓隊開場，緊接著竹南鎮立合唱團領唱國歌。國旗冉冉升起時，縣長鍾東錦伉儷、立委邱鎮軍、陳超明、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶、議長李文斌、副議長張淑芬、縣議員們及18鄉鎮市長與地方各界代表出席，為新的一年揭開序幕。

縣府表示，今年元旦升旗典禮也規畫摸彩活動，共設15個獎項、111件摸彩品，獎項包括 iPhone 17（256GB）、智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋及平板電腦等，現場並限量發送摸彩券、國旗帽及小國旗。

鍾東錦致詞時表示，馬年象徵龍馬精神、馬到成功，也希望稍後的摸彩活動能為鄉親帶來好彩頭。他說，看到縣府廣場前聚集這麼多鄉親，令人精神振奮，也代表新年度縣政工作的開始。

鍾東錦表示，縣府仍將持續向中央爭取資源，推動交通、教育、醫療及產業等各項建設。醫療方面，竹南大千醫院基地及白沙屯童綜合醫院相關建設已陸續啟動；教育方面，除持續推動免費營養午餐政策，也與陽明交大合作，並規畫實驗高中，希望為地方培育更多人才。

鍾東錦指出，縣府將持續推動桃竹苗大矽谷構想，結合產業園區與跨域合作，帶動就業機會，同時完善水電供給與交通建設，讓產業能夠在苗栗穩定發展。縣府會一步一步把各項政策落實，讓苗栗成為適合生活與工作的城市。

鍾東錦最後祝福鄉親新年快樂並表示，縣府團隊將持續努力，與中央、地方攜手合作，讓苗栗在新的一年穩健向前。

