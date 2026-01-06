迎接馬年 中台灣燈會推幸福蜜馬

迎接馬年到來，中台灣燈會今年結合國際知名IP「姆明一族」(嚕嚕米)，推出「幸福蜜馬台中MOOMINON」燈會主題，打造60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，引起網友熱議，台中市長盧秀燕昨（六）日在市政會議上強調（見圖），「姆明不是河馬，是一隻精靈」（國內常稱姆明為「嚕嚕米」）；而小提燈是姆明騎鐵馬，鐵馬也不是馬，就是創造一個話題，燈會期間（除夕當天休展）將每天限量發放約3000盞。

市長盧秀燕今日在新年首次的市政會議中指出，「昨天姆明有請她澄清」，並三度強調「姆明不是河馬」，台中市只是取姆明（Moomin）諧音盼新年「Movingon」，「幸福密馬」則是配合馬年有「幸福密碼」的意義，她並要大家「輕鬆一點」。

盧秀燕說，2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在水湳中央公園登場，今年燈會與國際知名IP「姆明一族（TheMoomins）」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，打造全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀及夢幻沉浸式極光秀。