迎接馬年！國健署提醒：拒菸護骨、步步穩健迎新年

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

2026年馬年即將到來，國民健康署提醒民眾，健康如健馬，關鍵在於強健骨骼與穩定步伐。國民健康署署長沈靜芬指出，任何菸品都有害健康，吸菸或處在二、三手菸環境，容易引發呼吸道與心血管問題，也會干擾骨質代謝，增加兒童、青少年骨折及女性骨質疏鬆風險。

吸菸影響骨骼健康，不只是成人的問題

吸菸影響骨骼健康，不只是成人的問題。研究顯示，孕期吸菸會降低母體鈣吸收，減少胎兒氧氣與營養供應，影響骨骼發育並提高兒童未來骨折風險。重度吸菸者（每日超過10支菸）後代骨折風險更高。對女性而言，菸草煙霧具抗雌激素作用，會加速骨質流失，增加更年期後骨質疏鬆的風險。

廣告 廣告

國健署提醒，自112年《菸害防制法》修正後，未滿20歲的青少年與孕婦，以及各大專院校、幼兒園、醫療機構及大眾運輸工具等場所，皆禁止使用菸品，以保障民眾健康。

馬年迎新，從拒菸、戒菸開始

沈靜芬呼籲，馬年迎新，民眾應從拒菸、戒菸開始，為自己與下一代打造無菸環境。國健署提供全國免費戒菸專線0800-636363，提供便利且隱密的諮詢服務，並由醫療專業人員制定專屬戒菸計畫，協助民眾度過生理戒斷期。

沈靜芬表示，「馬不停蹄的人生，需要無菸跑道來跑完全程」，呼籲民眾守護骨骼健康，步步穩健迎向新年，奔向更有活力的未來。



（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.想知道有沒有骨質疏鬆，X光、超音波，哪個比較準？

.肌少症、骨鬆、失智提早上門？熟齡族最容易忽略的營養警訊