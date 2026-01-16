迎接馬年「川蘭連線」 李四川、郭音蘭合推聯名春聯 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

隨著農曆丙午馬年即將到來，台北市副市長李四川與中正萬華區議員參選人郭音蘭合作推出名為「好事發生」的聯名春聯與斗方，為市民送上新春祝福；郭音蘭今（16）日指出，此次設計巧思取自馬的英文「Horse」與中文「好事」諧音，並搭配花生圖案，象徵對每一位市民「好事發生」的祝願。

郭音蘭表示，這次聯名春聯的設計別具巧思，以好事發生為核心主題，新的一年適逢馬年，馬的英文單字Horse與中文的好事諧音相近，搭配可愛花生圖案，希望透過這個趣味的雙關語，祝福每一位拿到春聯的市民，在新的一年都能「好事（Horse）發生」，生活中處處有驚喜、處處是好事。

廣告 廣告

郭音蘭強調，李四川以踏實、專業的形象深受市民信賴，而自己10年幕僚經驗、活力十足，有過去中央及市政經驗服務地方的滿腔熱情。她說，藉由此次「川蘭連線」攜手合作，象徵專業市政與基層活力的結合，期盼在馬年為民眾帶來更多好事。

為了親手將春聯送到市民手中，郭音蘭預告，近期將展開中正、萬華區市場快閃行動，親自傳遞新春祝福。她說，「不只送春聯，更想聽聽大家的心聲」，熱情歡迎市民朋友領取限量聯名春聯。

照片來源：郭音蘭提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

劉和然釋出新書前導影片 宣示「新北市我來顧」

關稅調降代價讓台積電40%產能移美？ 李彥秀：立院一定嚴審

【文章轉載請註明出處】