迎接馬年 彰化市跨年晚會卡司陣容曝

〔記者湯世名／彰化報導〕為迎接2026年，彰化市公所將於12月31日晚間7點30分起在旭光西路盛大舉辦跨年晚會，卡司陣容今天(19日)曝光，包括有陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮(ㄧ綾)等多組藝人接力演唱，炒熱現場氣氛；並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026年，市長林世賢邀請國人一起到彰化共度難忘的跨年夜。

新生代創作歌手陳竟飛今天出席彰化市跨年晚會記者會獻唱。(記者湯世名攝)

跨年晚會內容豐富多元，邀請社區、學校及民間團體輪番演出，呈現舞蹈、國樂、歌唱、熱舞等精彩節目，並安排多組藝人接力獻唱，陪伴民眾一同迎接嶄新的一年。活動現場有豐富摸彩好禮，獎項包括 iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等多項大獎。

林世賢說，彰化市跨年晚會向來是年度盛事，也是吸引年輕族群共襄盛舉的重要活動。即便天氣寒冷，往年現場依然人潮滿滿、氣氛熱烈。

彰化市長林世賢(後排左5)邀請大家參加跨年晚會。(記者湯世名攝)

市公所社會課表示，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，請行進中的汽、機車配合現場交通管制人員指揮。旭光西路(中山路二段路口至南瑤路路口)及曉陽路17巷(旭光西路路口至曉陽路路口)，將從12月31日上午8點起至明年1月1日清晨5點止實施交通管制，汽、機車請勿駛入。民眾如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場。

