迎接馬年 正俢幼兒園向師長拜早年

正修科大幼兒園舉辦向師長拜早年的活動，孩子將舞獅、紅燈籠、童謠融合在舞蹈中，展現學習的成果，也讓校園充滿濃濃的過年氛圍。

適逢農曆馬年春節將至，正修科大附設幼兒園透過生動活潑的舞蹈表演向校內師長表達感謝，同時說吉祥話，祝福師長們「萬馬奔騰好運到」！

正修科大龔瑞璋校長表示，藉由春節這樣充滿祝福的節日，孩子們將學習成果呈現給老師、家長與社會大眾，同時傳達新年的祝賀之意，格外具有意義。

廣告 廣告

活動編排老師莊凱蘋表示，表演元素融合舞獅、繡球花、紅燈籠及小馬童謠，並搭配簡單生動的舞蹈動作，將傳統年節意象巧妙串連，讓孩子在學習與表演中自然感受過年的喜慶氛圍。