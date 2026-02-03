迎接馬年，滿滿通告龍千玉師姐領軍.謝金晶體檢正向看待、楊哲與陳淑萍逛春聯大街

圖片提供：豪記唱片

台語歌后龍千玉近日推出新專輯《戲夢》、四月登場的《男人情女人心》，馬年開春即雙喜臨門，讓龍千玉感恩的笑說真是很感恩，人生的夢想能都實現，年前通告滿檔，有如蠟燭兩頭燒，雖然很忙碌，但看著計劃步步的進行，真的好開心！

豬哥亮大腸癌過世，女兒謝金晶前陣子自己也去醫院報到，讓粉絲相當掛念她的身體狀況，大家很替她緊張，謝金晶透露，她有一天早上起床摸到胸部有硬塊，警覺心高的她，馬上掛號照超音波，沒想到真的照到一顆3公分大的不明物體。

廣告 廣告

醫生說3公分算大顆，立刻幫她安排穿刺檢查，報告明天出爐，「我自己心態正，我的好朋友問我說，真的是不好怎麼辦？我說可能會先訂張去歐洲的機票，我個性比較樂觀，就是要用正向的心去面對，心情會影響病情，我是覺得自己沒事。」

龍千玉一向很重視儀式感，開心分享每逢除夕當天，一定會在家中的各角落，放置一枚50元銅板硬幣，讓家裡看起來金光閃閃，有朋友來家中作客，看見地下到處都是錢，經常忍不住的直說妳家怎麼到處都是錢阿，在過年聽到這樣的吉祥話，真是個好兆頭又開心，當然也會有不明究裡的朋友，會想幫忙撿起錢，我就會馬上制止：拜託趕快放回去！龍千玉並說50元的另個意義就是圓圓滿滿，加上又是黃金的色澤，也代表著財運滿滿！ 芒果歌王楊哲推出應景新專輯《馬到成功》，而新專輯呼應著現實人生，楊哲搶先分享愛的結晶，苦等六年的「芒果營運中心」申請終於過關，夏天可開啟使用，購地加上蓋廠，百分之80的貸款，讓自己的肩膀更重，這也是我的甜蜜負擔，老婆鼓勵我們要更努力經營，因此馬年做為我的人生轉折點，將從高雄搬回屏東枋寮，親自坐鎮「芒果營運中心」，要好好的將夢想成真，命理老師說馬年是我的順利年，因此我要更積極的努力，打拼歌唱與芒果事業！ 女兒謝金晶前陣子自己也去醫院報到，讓粉絲相當掛念她的身體狀況，大家很替她緊張，謝金晶透露，她有一天早上起床摸到胸部有硬塊，警覺心高的她，馬上掛號照超音波，沒想到真的照到一顆3公分大的不明物體。

醫生說3公分算大顆，立刻幫她安排穿刺檢查，報告明天出爐，「我自己心態正，我的好朋友問我說，真的是不好怎麼辦？我說可能會先訂張去歐洲的機票，我個性比較樂觀，就是要用正向的心去面對，心情會影響病情，我是覺得自己沒事。」

龍千玉一向很重視儀式感，開心分享每逢除夕當天，一定會在家中的各角落，放置一枚50元銅板硬幣，讓家裡看起來金光閃閃，有朋友來家中作客，看見地下到處都是錢，經常忍不住的直說妳家怎麼到處都是錢阿，在過年聽到這樣的吉祥話，真是個好兆頭又開心，當然也會有不明究裡的朋友，會想幫忙撿起錢，我就會馬上制止：拜託趕快放回去！龍千玉並說50元的另個意義就是圓圓滿滿，加上又是黃金的色澤，也代表著財運滿滿！ 芒果歌王楊哲推出應景新專輯《馬到成功》，而新專輯呼應著現實人生，楊哲搶先分享愛的結晶，苦等六年的「芒果營運中心」申請終於過關，夏天可開啟使用，購地加上蓋廠，百分之80的貸款，讓自己的肩膀更重，這也是我的甜蜜負擔，老婆鼓勵我們要更努力經營，因此馬年做為我的人生轉折點，將從高雄搬回屏東枋寮，親自坐鎮「芒果營運中心」，要好好的將夢想成真，命理老師說馬年是我的順利年，因此我要更積極的努力，打拼歌唱與芒果事業！