迎接馬年！總統春聯「七喜春來」、紅包袋、福袋搶先看

中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋公布。李政龍攝



總統府今天（12/29）下午公布總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋。春聯題字為「七喜春來」，代表幸運好事、迎春順達，「馬」在12生肖第七，七也代表幸運、喜事連連，「七喜」則在春聯右下角註記，平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。

總統府下午召開「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」公布記者會，總統府秘書長潘孟安表示，總統府援例公布「馬年」賀年卡、春聯、福袋與紅包袋。他說，這次賀年卡、春聯、福袋與紅包袋是新生代設計師及其團隊規劃設計，用非常創意象徵台灣新的一年向前邁進。

潘孟安說，今年春聯用了「七喜春來」題字，特別謝謝台語文學家老師的發想，「七」代表12生肖的馬，在12生肖排名第7順位，「七喜」代表不同喜事跟祝福，祝福馬年大家有幸運好事、迎春順利的意涵。另也邀請出書法家題字。

潘孟安表示，再過2天是新的一年，過去元旦升旗典禮，總統賴清德會依照往例在總統府發表元旦談話，元月一號早上九點會來談話，當天早上六點升旗典禮，當天從上九點至下午四點總統府大開放，當天會分送紅包袋，當天會有策展，希望國人同胞共同來參觀、分享喜氣，歡迎所有國人同胞，預祝全體國人2026新的一年新年快樂、平安順心。

總統府發言人郭雅慧則說，「七喜春來」寓意，代表幸運好事、迎春順達，「馬」在12生肖第七，七也代表幸運、喜事連連，「七喜」則在春聯右下角註記，平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。「丙午」以馬頭作為剪影，提示今年是馬年。春聯最上頭，則有台灣最高峰玉山作為剪影，象徵國家精神高度及人民共同仰望方向。

賀年卡發送方式與時程部分，郭雅慧說明，致賀對象，包括各國正副元首、政要、國際友人、海外僑領與中央部會首長、地方政府首長、民意代表，以及學術、藝文、企業界等國內各行業具代表性人士；若是一般民眾，電子賀卡即日起上掛「總統府全球資訊網」首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也能透過電子郵件轉寄。

發送時間從明年1月31日（六）起至2月13日（五）止，配合總統府開放參觀活動發送給參觀民眾。若是就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。至於福袋發送方式，總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，走春行程將於總統府官網公布。

