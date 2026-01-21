迎接馬年！ 跳跳馬RODY2/7跳進屏東熱博彩繪稻田

2026屏東熱帶農業博覽會2月7日開幕到3月1日，農業處長鄭永裕表示，今年彩繪稻田的主角是「跳跳馬」RODY。（圖：溫蘭魁攝）

每年農曆新年期間，屏東最盛大的活動「熱帶農業博覽會」總是吸引許多民眾前往，屏東縣政府今天（21日）公佈今年熱帶農業博覽會彩繪稻田的主角是很受小朋友喜歡的「跳跳馬」RODY，現場規劃有10大主題區，很適合全家大小一起來走春。（溫蘭魁報導）

2026屏東熱帶農業博覽會以「2026躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，縣府農業處長鄭永裕表示，迎接馬年的到來，熱博最佳打卡點彩繪稻田的主角也跟馬有關，就是很受小朋友喜愛的「跳跳馬」RODY：「跳跳馬其實小朋友非常喜愛的一個元素，我們今年整個彩稻的圖案、還有整個展區裡面，我們都有相關的周邊商品，今年2026躍！屏東代表我們屏東的活力。」

2026屏東熱帶農業博覽會現場規劃有2000個自小客車停車格，也歡迎民眾搭乘接駁車前往。（圖：溫蘭魁攝）

今年屏東熱帶農業博覽會地點同樣是在長治鄉、鄰近國道3號長治交流道的熱帶農業特色產業園區旁邊，現場共規劃10大主題區，除了彩繪稻田之外，還有長約350公尺、種了各式各樣南瓜、佛手瓜和百香果的瓜果長廊、食農教育館、樹藝盆栽區、蘭花館、科技互動與DIY體驗，此外，展演區每天還有音樂、戲劇以及親子娛樂等不同的節目。

2026屏東熱帶農業博覽會2月7日盛大開幕到3月1日，免費入園，2月16日大年除夕休館一天。