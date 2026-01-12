迎接馬年！部桃新屋分院「醫馬當先」攝影展溫馨亮相

展覽自115年1月8日起展出至2月28日，於新屋分院一樓藝文走廊開放參觀。圖：部桃提供

迎接2026新春馬年，衛生福利部桃園醫院新屋分院於今年開年之際，在分院一樓藝文走廊推出「醫馬當先」藝文展覽。本次展覽以影像為媒介，結合醫療專業與人文美學，呈現分院醫師的專科特色與形象風采，讓就醫民眾在行走廊道之間，也能感受醫療現場之外的溫度與關懷，為新的一年注入溫暖。

現場也規劃打卡拍照區，邀請民眾在觀展之餘留下紀念影像。圖：部桃提供

本次展覽以醫師形象攝影為主軸，透過鏡頭捕捉醫師在專業角色之外的沉穩與親切，並搭配各專科簡介，讓民眾在欣賞影像作品的同時，能進一步認識分院醫療團隊的分工與使命。展覽採取柔和而真實的視角，呈現醫者長時間守護病人健康的日常樣貌，藉此拉近醫病之間的距離。

廣告 廣告

分院長蔡宗龍表示，馬年象徵奔赴前行與勇於承擔，「醫馬當先」不只是節慶巧思，更代表醫療團隊站在第一線為民眾健康把關的責任與決心。蔡宗龍指出，期盼藉由這場展覽向社區民眾傳遞平安與祝福，展現分院持續精進醫療品質、陪伴地方居民的心意。

為增加互動性，現場特別規劃打卡拍照區，邀請民眾在觀展之餘留下紀念影像，讓醫院空間轉化為感受溫暖的人文角落。不少觀展民眾回饋，在等待看診的過程中欣賞展覽，心情隨之放鬆，也對醫療團隊多了一份理解與信任。

新屋分院指出，希望透過「醫馬當先」展覽，讓醫院成為連結醫療與生活的交流平台。展覽自2026年1月8日起展出至2月28日，於分院一樓藝文走廊開放參觀，誠摯邀請民眾前來欣賞，在影像與祝福中迎接嶄新的一年。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

禍從天降！桃園修路樹殘枝猛砸車 民眾怒控廠商冷處理

擴大照顧！桃園長照3.0服務對象增加 956處據點資訊一次看