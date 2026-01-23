迎接馬年！鄭麗文「幸福加馬」春聯曝光 紅包袋、福袋領取地點一次看

記者詹宜庭／台北報導

馬年將屆，國民黨今（23日）公布黨主席鄭麗文「幸福加馬」春聯及紅包袋、福袋。國民黨文傳會主委吳宗憲強調，鄭麗文以國民黨「善良」、「正念」、「團隊」為核心訴求，新的一年將持續為民眾爭取福利，更為幸福家園帶來祝福，共同祝願台灣馬年國泰民安，人民「幸福加馬」。

吳宗憲表示，回首金蛇年，國民黨不斷捍衛財劃法，也成功為全民爭取到普發1萬元現金，國民黨堅持要讓人民過幸福安康、穩定發展的生活。明年即將迎來氣勢旺盛的丙午赤馬年，承襲著鄭麗文「行動黨主席」的理念，將持續展現馬不停蹄的行動力跑遍全國，目的只有一個，就是要讓台灣人民幸福再加碼。

吳宗憲說明，今年國民黨特別選定「幸福加馬」為賀年春聯，同步推出的還有紅包袋、福袋等系列。國民黨始終關注基層老百姓的生活，希望景氣可以回春，新的一年薪資中位數能夠實質往上，讓勞工朋友們荷包都能厚厚滿滿，也希望年輕人對於未來充滿希望，對於小朋友能生得起、養得起。國民黨與民眾黨因此合推「台灣未來帳戶」，希望年輕人不用過多擔心生育，希望政府與父母通力合作，讓小朋友的未來一起「幸福加馬」。

國際事務部主任董佳瑜則說，面對瞬息萬變的國際局勢，國民黨也期盼與國際社會持續保持良好互動，穩健發展國際關係。國民黨也公布可愛的鄭主席馬年福袋，將在春節賀年行程中發送，祝大家新的一年都把福帶回家，讓幸福成為彼此的祝福。祝福大家國泰民安、幸福加馬，「We wish everyone peace，prosperity，and happiness。」

地方黨部索取地點如下：

台北市 長春路5號2樓

新北市 板橋區中山路一段50巷17號

桃園市 桃園區成功路二段149號

台中市 大隆路40號

台南市 東區林森路2段192巷25號

高雄市 建國一路463號

基隆市 義四路10號

新竹縣 竹北市縣政二路101號

新竹市 北大路168號6樓-1

苗栗縣 苗栗市自治路518號

南投縣 南投市祖祠東路166號

彰化縣 彰化市中山路二段349號10樓之1

雲林縣 斗六市府前街62號

嘉義縣 朴子市祥和一路西段2號

嘉義市 大業街88號

屏東縣 屏東市公勇路99號2樓

宜蘭縣 宜蘭市女中路二段233號

花蓮縣 花蓮市公園路27號

台東縣 台東市博愛路430號

澎湖縣 馬公市治平路28-1號

金門縣 金城鎮民權路154號

連江縣 南竿鄉介壽村63號

