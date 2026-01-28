迎接黃仁勳？他驚見寧夏夜市加裝「巨型棚架」擠爆 當地人揭背後真相

生活中心／王文承報導

近日有民眾前往台北知名的寧夏夜市，卻發現攤位上方加裝了大型棚架，走道中央還設有多根支撐鐵架，讓原本就不算寬敞的動線變得更加狹窄。（圖／寧夏夜市榮譽會長提供）

夜市匯集各式各樣的台灣小吃，不僅深受國人喜愛，也吸引許多國外遊客前來朝聖，就連AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次回台時，也一定會抽空逛夜市。不過，近日有民眾前往台北知名的寧夏夜市，卻發現攤位上方加裝了大型棚架，走道中央還設有多根支撐鐵架，讓原本就不算寬敞的動線變得更加狹窄，畫面曝光後，引發網友熱議。

他驚見寧夏夜市加裝棚架擠爆 當地人揭背後真相



一名男網友在社群平台《Threads》分享現場照片，只見寧夏夜市整排攤販上方搭起大型棚架，走道中間還立著不少支撐用的鐵架，加上攤販擺放的桌椅，占據了不少空間，讓行人必須不斷閃避鐵架與人潮。他無奈表示，「改成這樣真的有點難逛」。

貼文曝光後，網友紛紛抱怨，「那個鐵管真的超煩，有些地方一次出現三根」、「這樣走起來根本快不能呼吸」、「本來路就很窄了，現在是不想讓人走了嗎？」、「寧夏路明明算寬，但攤子就是要擺那麼近，走道永遠超小」、「遮雨棚搭起來，看起來像在街頭廟宇裡吃飯，超好笑」、「原本通道就不寬，現在棚架的竹竿卡在路中間，更難通行」。

不過，也有不少當地人出面緩頰，笑稱這其實是「過年限定景象」有人表示「每年過年前都會這樣搭棚」、「因為要辦尾牙，過年吃完就會拆」、「每年都一樣，過完年就沒了」、「每到過年就超難逛，還很悶又很臭」、「年後就拆除，其實是短期措施」。

