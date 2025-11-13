迎接「國際身心障礙者日」 桃園社會局推系列活動盼消除誤解歧視

〔記者周敏鴻／桃園報導〕迎接12月3日即將到來的「國際身心障礙者日」，桃園市政府社會局11月間推出「理解隱性障礙‧消除誤解歧視」身障日系列活動，包括視障按摩體驗、公益嘉年華、創意畫作展覽等，邀民眾認識身心障礙朋友。

首先登場的「有愛無礙」視障按摩體驗暨音樂饗宴，由社團法人桃園視障福利發展協進會於16日上午9點在桃園區建國雲林市民活動中心舉辦，除安排民眾進行視障按摩體驗外，也有身心障礙者權利公約(CRPD)宣導；22日上午10點，由財團法人桃園市美好社會福利基金會辦理的「美好生活‧益啟幸福」關懷弱勢族群暨CRPD身障公益嘉年華，接力在桃園區青溪公園登場，邀民眾參加義買活動，還能看表演、逛攤位。

廣告 廣告

由社團法人桃園市身心障礙聯盟辦理的「身障者創意畫作展覽」，24日到28日在桃園市政府1樓展出藝術創作、手工藝品等，每天中午還規劃2場表演活動，社會局表示，12月3日是聯合國通過的「國際身心障礙者日」，希望透過系列活動，邀民眾進一步認識身心障礙朋友以理解隱性障礙、消除誤解歧視，共同建立無障礙、共好共融社會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

還放颱風假？ 11/13停班停課一次看！

鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整

國民年金保費要漲了！明年元旦起月投保金額調升6.79％

還有颱風假放嗎？3縣市明上午達停班停課標準

