迎接「大寒」！強烈冷氣團來了 濕冷多雨低溫8度

東北季風增強，北東迎風面轉雨；晚起強烈大陸冷氣團南下，天氣明顯轉冷。（圖：報天氣臉書）

明天是24節氣中的「大寒」，今天東北季風增強，北東迎風面轉雨；晚起強烈大陸冷氣團南下，天氣明顯轉冷。

氣象署表示今天（19日）東北季風增強，白天迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區多雲到晴；晚起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花東及恆春半島則是零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。各地早晚較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，早出晚歸請適時添加衣物以免受涼。離島天氣：澎湖多雲，18至22度，金門晴時多雲，13至22度，馬祖晴時多雲，12至17度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天多雲時晴，白天北舒適、中南微熱、早晚涼。北臺灣下午起雲量增多、晚轉有雨。明天強冷空氣南下、氣溫驟降、北臺愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五強冷空氣盤據，週三、週四北臺濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北臺逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。歐洲模式最新模擬，這波冷空氣符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）機率最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右，未達「寒流」標準，但由於濕冷、感覺還是很冷，要注意保暖。週三、週四3000公尺以上高山（合歡、雪山等）有降雪機率；2000公尺左右（太平山）處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高、飄雪仍可期待。

吳德榮指出週六至下週二天氣好轉、各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨機率；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下週三另一波冷空氣南下，強度一般，北臺轉雨降溫，但模式還在調整，持續觀察。

氣象署提醒今天清晨雲林至高雄地區有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友請注意路況；此外，東北風偏強，臺南以北、基隆北海岸、臺東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動應注意安全。

目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對臺灣無直接影響。