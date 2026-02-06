迎接「2026中台灣燈會」 台中流行影音中心絕美極光呈現「姆明」經典身影

《圖說》台中流行影音中心牆面投影燈會意象，營造濃濃節慶氛圍。

【民眾網諸葛志一台中報導】2026中台灣燈會「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」將於2月15日至3月3日在水湳中央公園盛大登場。為迎接燈會提前暖身，鄰近會場的「台中流行影音中心」即日起配合燈會主視覺，將外牆化身為巨大的光影畫布，透過絕美極光背景呈現姆明（Moomin）靜謐而療癒的經典身影，與主燈區相互輝映，迎接中台灣燈會的到來。

新聞局長樂治誼表示，中台灣燈會多年於水湳中央公園舉辦，位於中央公園南側的「台中流行影音中心」則是水湳經貿園區具指標性的亮點建築之一。為擴大燈會節慶氛圍，影音中心特別於西側牆面投射姆明燈會主視覺，即日起至3月3日每晚17時30分至22時點燈，絢麗投影與主燈區相映成趣。

新聞局指出，台中流行影音中心營運移轉（OT）案已由威剛團隊獲得經營權，其投資金額達新臺幣4.05億元，目前正進行室內裝修工程，力拚今年底正式啟用。未來營運內容將聚焦於動畫（Animation）、漫畫（Comic）、遊戲（Game）主題，以ACG作為營運主軸，加上流行音樂與電影（Music&Movie）內涵，成為中台灣流行文化新地標。期盼透過公私協力與民間機構的創意規劃，為相關產業注入活力、帶動在地就業機會，提供民眾優質的休憩與娛樂場域。

2月15日中台灣燈會開幕當日，「漾台中」及「大玩台中」官方臉書粉絲專頁也將同步進行主燈秀網路直播，透過線上平台即時呈現絢麗燈光與幸福氛圍。