迎接 2026 年最棒禮物！《英雄聯盟》傳奇 Uzi 升格二寶爸迎公主出生
中國《英雄聯盟》傳奇選手 Uzi 在結束自己 11 年的選手生涯之後，轉型成了《英雄聯盟》的遊戲實況主，與妻子婷婷、自己的孩子回歸了家庭生活。而在 2026 年跨年前夕，Uzi 的第二個小寶貝也等不及的想與大家一起迎接新年，昨（31）天 Uzi 帶來自己的女兒終於順利出生的喜訊，並且也引許多在選手時期一起合作過的隊友與對手們祝賀，歡迎新生命的到來。
2025 年的最後一天，中國《英雄聯盟》傳奇選手 Uzi 透過個人官方微博分享好消息，曬出他與妻子婷婷抱著剛出生的女兒照片，表示「在 2025 的最後一天迎來了我們的小公主，辛苦了我的婷婷！」，正式晉升「二寶爸」，而再加上他 2022 年出生的兒子，現在的 Uzi 也可謂已經「兒女雙全」。
對此，Meiko、Ming、Tian、Doinb、JackeyLove 等中國 LPL 賽區的選手也獻上祝福，希望 Uzi 一家四口接下來能繼續幸福美滿。而曾到 LPL 賽區比賽，與 Uzi 一起拿下 2018《英雄聯盟》季中邀請賽的 Karsa 也表示，「恭喜啊 U！」，而對於 Uzi 來說，寶貝女兒的到來肯定也會是他最好的新年禮物，並且 2026 年的 Uzi 肯定也會更加努力，只為了好好養育自己的一雙寶貝兒女。
