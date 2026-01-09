迎接 2026 馬年！梅侍攜手長流美術館推出徐悲鴻《雙馬》藝術典藏禮盒

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】迎接 2026 馬年新春，台灣純釀梅酒品牌 梅侍 首度跨界攜手 長流美術館，正式取得授權，以近代水墨一代宗師 徐悲鴻 經典名作《雙馬圖》與《奔馬》為創作主題，推出年度限量聯名之作——

(圖／梅侍提供)

「長流美術館 × 梅侍｜徐悲鴻《雙馬》藝術典藏限量禮盒」。

本次聯名將徐悲鴻筆下奔放矯健的雙馬圖與奔馬轉化為禮盒主視覺美學，延伸至馬年專屬梅酒標設計，並開發象徵奔馳力量與勝利的訂製「馬頭造型酒塞」，整體以雙馬並馳之姿，呼應2026馬年「雙馬馳騁、好事成雙」的節慶寓意。全台僅限量1200組，每組禮盒皆具獨立典藏編號（No.0001~），限量發行，獨一無二，將藝術鑑賞價值完美融入年節贈禮之中。

奔馬精神 × 純釀美學 藝術與釀造的跨界共鳴

徐悲鴻以融合東方水墨神韻與西方人體藝術比例聞名，其《奔馬》作品線條勁健、氣勢昂揚，象徵堅韌、自由與不懈前行的生命力。這份精神與梅侍「堅持純釀」的哲學不謀而合。梅侍選用台灣南投信義無農藥栽培梅果，遵循低溫純釀工法，歷經時間淬煉出天然澄澈、層次細膩的梅酒風味，是對自然與時間的最高敬意。

藝術精神 × 在地釀造 × 節慶典藏，匯聚為

2026 馬年最具收藏價值的春節佳禮。 SC 國際烈酒競賽肯定 金銀牌茶梅酒一次典藏 「長流美術館 × 梅侍｜徐悲鴻《雙馬》藝術典藏限量禮盒」內容嚴選兩款於 ISC（International Spirits Challenge）國際烈酒競賽獲獎之茶梅酒，完整呈現台灣茶與梅酒融合的風味高度。

東方美人茶梅酒（700ml｜ISC 金牌） 以南投信義鄉無農藥栽培梅果低溫 100% 純釀（非浸泡），融合東方美人茶特有的花果蜜香，酒液呈現微琥珀色，入口圓柔清爽、尾韻蜜香優雅。 東方美人茶由冠軍製茶師 張家齊 製作，其作品曾獲 2019 英國 Great Taste Award 紅茶組世界冠軍，並於多項國際茶賽累積 19 面金銀牌。

凍頂烏龍茶梅酒（700ml｜ISC 銀牌）

獨特的凍頂烏龍茶香氣和焙火香融合梅子清新的果香，一入口濃郁炭焙高山茶茶香和梅果香圍繞在喉，滋味醇厚，圓潤柔和，尾韻濃郁回甘，回韻無窮！ 凍頂烏龍茶來自南投鹿谷，經由40年特等獎金牌製茶師傅炭焙十多小時，清澈的茶湯香氣濃郁具焙火香，一入口清新茶香而尾韻帶有梅果香，濃郁回甘！

(圖／梅侍提供)

年節典藏 × 祝福寓意

限量 1,200 組：2026 馬年最受矚目的藝術餽贈

「長流美術館 × 梅侍｜徐悲鴻《雙馬》藝術典藏限量禮盒」，不僅是一份年節好禮，更是一件融合藝術、文化與在地釀造精神的收藏之作。隨著馬年到來，這份結合大師墨寶與金銀牌風味的禮物，無疑是企業送禮與私人收藏的最佳選擇。

徐悲鴻《雙馬》藝術典藏限量禮盒【預購資訊】

禮盒產品內容：

雙馬聯名款東方美人茶梅酒（700ml）1瓶

奔馬聯名款凍頂烏龍茶梅酒（700ml）1瓶

典藏訂製馬頭酒塞一對

東方美人茶(小罐裝)*1

凍頂烏龍茶(小罐裝)*1

限量組數：全球 1,200 組（附獨立編號）

建議售價：NT$3,688。

預購優惠：即日起至 1/23 預購期間，享86折優惠價 NT$3,168

銷售資訊：請見官網 https://www.plumate.com.tw/

在這馬年新春，獻上來自奔馬與梅香交織的祝福—— 「馬到成功，好事成雙」! 馳騁2026，迎向嶄新美好人生新程！

提醒您：禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

