迎接115年元旦 彰化縣府舉辦升旗典禮暨公益園遊會

迎接115年元旦，彰化縣政府盛大舉辦升旗典禮暨公益園遊會；提前報名就送多項限量紀念品。（圖：彰化縣政府提供）

為迎接中華民國115年元旦，彰化縣政府訂於元旦當天，在「鹿港鎮立體育場」舉辦「迎光啟程、彰化飛揚」慶元旦系列活動；警方在「踩街」路線和各週邊道路，實施交通疏導，提醒駕駛人能配合改道；並誠摯邀請鄉親在新年第一天，和親友們一同來歡慶迎新年、邁向新希望！。

縣府社會處副處長涂敏群表示，「115年歡慶元旦」系列活動精彩又多樣，內容包括有元旦升旗典禮、公益園遊會、政令闖關宣導、踩街活動、親子手作體驗以及摸彩中大獎等；其中「闖關集點活動」，只要有提前上網報名參加的民眾，在現場參與公益攤位互動或購買商品，集滿10點就可兌換「元旦紀念手提袋」；親子手作區則提供粉彩書籤、絹印紅包袋、造型氣球、手繪燈籠等多項體驗活動，讓大小朋友們在迎接新年之際，也能共享歡樂好時光。

配合115年元旦升旗與踩街，彰化縣警局在鹿港鎮活動區域和週邊道路實施交管，籲請民眾配合。（圖：彰化縣政府提供）

民眾在參加「115年元旦」升旗典禮結束後，繼續全程參加鹿港老街道「踩街巡遊」，憑集點蓋章的踩街券，就可兌換限量的「國旗方巾」1個、及「摸彩券」1張，當天摸彩活動有超過80項以上獎品，包含有電視機、腳踏車等等；為維護參加「元旦踩街巡遊」民眾的安全，讓交通也能維持順暢，彰化縣警局在活動期間，將針對「踩街」路線和各週邊道路，實施階段性交通疏導管制，提醒駕駛人能多加留意、提前改道。

更多活動資訊，請至彰化縣政府社會處網站查詢（路徑：彰化縣政府社會處→ 首頁→ 訊息中心→ 「迎光啟程．彰化飛揚」中華民國115年元旦升旗典禮暨公益園遊會及踩街活動）

網址https://social.chcg.gov.tw/03bulletin/bulletin04_con.aspx?bull_id=420952（李河錫報導）