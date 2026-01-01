迎接115年嶄新一年 黃偉哲：齊心向前讓台南更進步、國家更安定

記者許旗成/台南報導

台南市政府今（1）日舉辦115年元旦升旗典禮，市長黃偉哲率領市府團隊，一早先到新營區，再到安平區，與市民朋友一同在莊嚴隆重的升旗儀式中迎接新的一年。黃偉哲表示，一大清早即有大量市民不畏寒冬踴躍參與，展現大家對新年度的期待與希望，也象徵台南這座城市持續向前、凝聚向心力的精神。



黃偉哲指出，回顧過去一年，台南歷經楠西地震、丹娜絲風災及多次豪雨衝擊，對城市與市民生活造成不小影響，但市民堅守家園、第一線救災人員與國軍全力投入復原工作，讓城市在最短時間內逐步恢復正常運作，展現台南人不畏困難、彼此扶持的韌性。他也感謝市民朋友的體諒與支持，成為市府持續推動市政的重要力量。

黃偉哲表示，儘管面臨天災考驗，台南在經濟與市政建設上仍持續推進，包括道路與治水工程、特色公園、社會住宅等民生建設穩健推動，亞太國際棒球訓練中心也已完工，並預計今年3月迎來職棒賽事登場，為城市注入更多活力。同時，高科技產業與國際大廠相繼投資台南，市府也以最快速度完成土地交付與行政配套，展現良好的投資環境與發展潛力。

黃偉哲強調，城市的進步有賴市民共同努力，無論是產業、文化、公共建設或生活品質，市府團隊都將以更高標準自我要求，持續精進治理效能，回應市民不斷提升的期待。他也祝福市民朋友在115年馬年能夠龍馬精神、一馬當先，家庭和樂、身體健康，城市與國家持續向上發展。

另外，各界關心財政收支劃分法對地方財政的影響，黃偉哲指出，中央補助減少及預算撥付時程延宕，對地方政府建設推動造成實質衝擊，對台南而言，影響金額高達數十億元。他以水利工程為例說明，若預算延後到雨季才到位，將錯失防汛整備的關鍵時機，不僅影響工程進度，也直接關係市民生命財產安全，盼相關制度調整能審慎評估，降低對地方與民眾生活的影響。

「慶祝115元旦升旗典禮活動」新營場與在地青年團體合作，結合元旦健走，鼓勵大家以健康活力邁向115年，深受市民喜愛。西拉雅廣場則由永仁高中學生以充滿活力的舞蹈揭開序幕，為新的一年注入滿滿朝氣，隨後進行莊嚴的升旗典禮儀式，迎接新年新氣象。

「慶祝115元旦升旗典禮活動」民治場出席民意代表包括立法委員陳亭妃、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿，立法委員員林俊憲、謝龍介、賴惠員服務處代表；永華場出席民意代表有市議員林美燕、陳皇宇，立法委員林俊憲、陳亭妃、謝龍介服務處代表。