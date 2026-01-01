迎接115年新年 新竹榮服處參加新竹縣市政府元旦升旗
記者彭新茹／新竹報導
新竹榮民服務處元旦由處長鞠宗顯及組長楊韻慧帶領同仁及志工，分別參加新竹縣、市政府舉辦之元旦升旗典禮，與縣市首長、各機關團體代表及眾多民眾共同迎接嶄新的一年。
鞠宗顯表示，參與元旦升旗典禮，不僅是對國家重要節日的重視，更展現榮服處長期深耕地方、與縣市政府密切合作的決心。透過實際參與地方重大活動，強化與地方政府及相關單位的橫向聯繫，共同為榮民、榮眷及第二類退除役官兵提供更即時、周全的服務與照顧。
新竹榮服處表示，元旦象徵新希望與新挑戰，未來將持續秉持「以榮民為中心」的服務理念及「忠貞」、「團結」、「關懷」、「誠樸」及「開創」的精神，落實訪視關懷、就學就業輔導、醫療照護及福利資源連結等多元服務工作，並結合地方政府及民間資源，打造更完善的支持網絡。期盼新的一年，與縣市政府攜手合作，凝聚社會正向力量，為國家發展、社會安定及榮民眷福祉持續努力。
