迎接12月演唱會熱潮！南投衛生局把關車站美食安全
【記者 謝雅情／南投 報導】年底演唱會活動接力登場，各縣市跨年活動也陸續備戰，民眾出門欣賞演唱會、參加活動前，常會選擇在大眾運輸站周邊覓食。為讓大家旅途「玩得盡興、吃得安心」，縣府衛生局已提前展開為民眾把關食品安全。
衛生局執行「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案」，針對本地大眾運輸站附近的特色餐飲店進行稽查。本次共稽查11家餐飲店，稽查重點包括食品業者登錄、產品責任險、定型化契約及環境衛生等；另針對前述餐飲業者共抽驗20件產品，檢驗項目為衛生標準及食品添加物等，檢驗結果所有產品都符合規定，大家可以放心消費。
衛生局長陳南松表示，縣內大眾運輸場站周邊的餐飲安全向來是稽查重點，目的是讓民眾在出發前享用美食時更加放心。無論旅程是前往台北、台中、高雄或其他城市，衛生局都會持續加強監督，守護飲食品質，讓民眾吃得安心、玩得開心，盡情享受每一場精彩又難忘的演出旅程。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。（照片記者 謝雅情翻攝）
其他人也在看
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 481
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 53
禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
美國人發胖他們害的！ 舊金山怒告10大食品巨頭
超市貨架上琳琅滿目的食品，看來好吃，但卻是害人變胖的元兇？舊金山市政府於周二（2日）正式對美國10家食品製造商提起訴訟，指控其生產與大力行銷的超加工食品導致全國民眾陷入健康危機，並要求企業承擔責任。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本流感嚴重大流行！ H3N2新變種「K分支」席捲日韓，專家：今年疫苗恐擋不住
全台進入流感流行期滿2個月，鄰近日、韓等國流感疫情也呈現持續上升趨勢。隨著病例數增加，現階段流行的H3N2型別，已出現變種的「K分支」。最近日、韓疫情如何？面對變種病毒，疫苗還有效嗎？ 根據疾管署統計，11月23日～11月29日全台類流感門診、急診就診人次為8.7萬，與前一週相比變化不大。上週感染流感新增24例併發重症個案，另有9人死亡。自今年初至今，累計349例重症病例。在重症及死亡的病例中，多數為65歲以上長者及慢性病患者，高達93%未接種流感疫苗，感染型別以今年流行的H3N2為主，其餘H1N1與未分型則佔少數。 疾管署副署長林明誠表示，國內流感疫情自進入流行期後，雖曾連8週下降，但隨氣溫愈降愈低，確診數很有可能在1～2週內會開始增加。目前預計將在12月中迎來另一波流感感染潮，感染人數屆時將持續上升，於農曆春節前後達到高峰。 台、日、韓流感疫情升溫，新變種「K分支」增2症狀 不只台灣，民眾喜愛前往旅遊的國家，包括日本、南韓及歐美等國，近期流感疫情也只升不降，甚至部分歐、亞、非地區的流感陽性率超過3成。據日本厚生勞動省統計，日本全國感染流感病例已達19.6萬人，定點報告數達到51.1康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯鯛魚案逆轉？ 供貨商稱未檢出 高市衛生局：不同檢體
全聯販售的台灣鯛魚排被檢出含有動物用藥殘留，高雄市衛生局下架該產品，但雲林供應商卻出示未檢出問題藥物的檢驗報告，將向高市衛生局申請複驗。高市衛生局強調官方與業者送驗的檢體不同，無法直接比較結果。目前從魚塭到商品的各環節皆已採樣送檢，各方正等待最終藥檢結果出爐，以釐清真相！TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
流感病例上升 桃園籲市民接種疫苗守護家人健康
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】隨著近期日本多地流感疫情快速攀升，病例持續增加，引發國際關注。桃園衛 […]觀傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
還原「鯛魚排藥檢」烏龍過程 食藥署今南下啟動全面查驗
高雄市政府衛生局日前檢驗全聯販售的台灣鯛魚排，聲稱檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，導致全台緊急回收下架，引發消費者恐慌。然而事件昨晚出現戲劇性轉折，衛生局承認檢驗結果有誤，根據《聯合新聞網》報導，食品藥物管理署（FDA）今日將南下啟動全面查驗，釐清相關程序與紀錄。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台大外籍生罹肺結核「匡列逾900人」！北市衛生局曝最新情況
即時中心／潘柏廷報導台灣大學近日傳出肺結核接觸感染事件，由於學生陸續收到校方的「肺結核接觸者｣通知，更要求接受X光和抽血檢查，並將訊息貼在社群，使得消息隨之曝光；衛福部長石崇良今（4）日透露為單一確診個案，而對方為外籍學生，此起也並非校園群聚，目前已匡列超過900人。對此，台北市衛生局也透露最新情況了！民視 ・ 23 小時前 ・ 1
日韓流感大流行 台中公費疫苗僅剩4.6萬劑
年末聚會、旅遊活動頻繁，加上冷氣團接連南下，流感疫情持續升溫！台中市衛生局統計，市府今（2025）年共採購82萬5685劑公費流感疫苗，目前已接種77萬9352劑，使用率達94.4%，目前僅剩4萬6000餘劑，提醒日、韓流感疫情明顯加重，全球多地流感活動度也同步走高，呼籲盡早接種疫苗。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 907
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
秋冬輪狀病毒肆虐 新北13偏區嬰幼兒享疫苗全額補助
新北市政府擴大輪狀病毒疫苗補助範圍，即日起將13個偏遠地區的嬰幼兒納入全額補助對象。市長侯友宜於市政會議宣布，設籍瑞芳等13個偏遠地區、出生滿6至24週的嬰幼兒，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林俊憲稱「賴清德怎敢託付」 陳亭妃：搬石頭讓總統擔｜#鏡新聞
2026台南市長大選，民進黨黨內立委林俊憲和陳亭妃陷入膠著戰局，最近林俊憲更火力全開，直說賴總統怎敢託付台南給陳亭妃，還重提當年台南議會跑票事件，對此，陳亭妃3日一早就在立院回擊，直說林俊憲搞錯方向，不要搬石頭讓總統擔。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
高雄誤檢鯛魚排案 食藥署派員訪視實驗室
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局抽驗台灣鯛魚排發生重大失誤，因屬特殊事件，食藥署今天罕見主動派出4名專精實驗室管理及檢驗的人員前往訪視，協助檢視改善方案，預計明天有結論。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中國17省流感高流行 全國估計12月中旬達峰
（中央社記者張淑伶上海3日電）中國目前有17個省分進入流感高流行階段，中國疾控中心預計全國在12月上中旬流感達峰的可能性較大。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
美麻疹病例創新高 今年已近1800例為去年3倍
美國麻疹病例創新高，今（2025）年以來已經有將近1800個病例，是去年的3倍。專家警告，最近的感恩節以及即將到來的耶誕假期，民眾返鄉和出遊頻繁，可能升高感染風險，呼籲打疫苗仍是最好的預防方法，而且最晚在外出旅遊前2週就要施打。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄誤檢台灣鯛魚排 石崇良：由地方處理
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局誤檢「台灣鯛魚排」，昨天致歉表示因電腦條件設定遭改，全案移送檢調釐清。衛福部長石崇良今天說，高市衛生局已說明檢驗過程因儀器失準誤判，後續由該局處理。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
時隔12年法國再出現2起MERS病例 患者曾跟團旅遊中東
（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國衛生部今天表示，境內發現2起中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）病例，已予以隔離，2人曾參加旅行團前往阿拉伯半島；法國上回出現MERS病例則在2013年有2例。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話