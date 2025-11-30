迎接12月！週二晚東北季風增強「北台灣濕冷」 冷到週末再回溫
準備迎來12月，氣象署也預告未來一週天氣，週一、二（12/1-12/2）天氣舒適，僅部分地區有零星雨，但週二晚上東北季風增強，溫度開始下降，北台灣下探16°C，且會伴隨雨勢。週四、五（12/4-12/5）同樣天氣較涼，但降雨會減少，而到了週末（12/6-12/7）氣溫就會逐漸回升。
氣象署表示，週一（12/1）至週二（12/2）白天感受舒適到溫暖，北部和宜花約19～26°C；中南部、台東約19～28°C；澎湖21～24°C； 金門18～23°C；馬祖17～20°C。桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東和中南部山區則是零星降雨，此外12/1清晨新竹以南也有些零星雨，其他地區多雲到晴。
週二（12/2）晚上至週三（12/3）東北季風增強，溫度明顯轉涼，北部、宜蘭氣溫一路下降，約16～21°C；中部約16～23°C；南部約18～26°C；花蓮約19～21°C；臺東約 20～23°C；澎湖18～21°C；金門14～18°C；馬祖13～16°C。此外降雨範圍稍擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，中部山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。
週四（12/4）至週五（12/5）同樣受東北季風影響，北部宜花天氣較涼，北部、宜花約16～22°C；台東約19～24°C；中南部約15～26°C；澎湖18～21°C；金門14～20°C；馬祖12～17°C。不過降雨會減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區則有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
到了週末，週六（12/6）至週日（12/7）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
責任編輯／施佳宜
