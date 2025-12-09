迎接2025年末團聚時光 桃園遠百歡樂耶誕檔期有機會將百萬現金帶回家

▲桃園遠百12月10日(三)至12月30日(二)溫馨推出「歡樂耶誕」優惠活動。首16日（12/10–12/25）百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券。（圖／桃園遠百提供）

2025年末團聚時刻將至，桃園遠百12月10日(三)至12月30日(二)溫馨推出「歡樂耶誕」優惠活動。首16日（12/10–12/25）百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券；持6大指定信用卡當日刷滿6,000元再加贈100元商品券，陪大家輕鬆準備年末聚餐、交換禮物，一站購足更省心。

▲桃園遠百12月10日(三)至12月30日(二)溫馨推出「歡樂耶誕」優惠活動。12月20日(六)至12月31日(三)於桃園遠百全館單筆消費滿100元之發票即可獲得抽獎序號1組(滿100元贈1組序號，最多贈600組)，有機會將百萬現金帶回家。（圖／桃園遠百提供）

全民普發萬元加碼！12月31日(三)前，遠百APP金級會員全館當日消費滿1萬元即可加贈HAPPY GO點數1000點(每會員限兌換乙次）。同時，桃園市政府年末推出「普發一萬—桃園百倍奉還」抽獎活動，12月20日(六)至12月31日(三)於桃園遠百全館單筆消費滿100元之發票即可獲得抽獎序號1組(滿100元贈1組序號，最多贈600組)，有機會將百萬現金帶回家。活動詳情請見： https://pse.is/8epncl 。

▲桃園遠百12月10日(三)至12月30日(二)溫馨推出「歡樂耶誕」優惠活動。打造完美水潤嘟嘟唇，首推LANCOME「唯我精華果凍唇蜜」推薦價1,480元。（圖／桃園遠百提供）

準備迎接2025聖誕跨年派對了嗎？桃園遠百同步推出多項節慶派對組合，從主題甜品到人氣商品，讓民眾甜蜜迎新年。哈根達斯祭出限定蛋糕組，「歡樂假期冰淇淋蛋糕」售價2,080元、「聖誕節造型冰淇淋蛋糕」售價680元；美國人氣甜甜圈Krispy Kreme「聖誕甜甜圈禮盒」特價486元(原價590元)，濃濃節慶氛圍一次帶回家。

▲桃園遠百12月10日(三)至12月30日(二)溫馨推出「歡樂耶誕」優惠活動。閃耀聖誕節YSL「2025聖誕限量禮盒」推薦價1,600元。（圖／桃園遠百提供）

追求可愛造型的民眾也別錯過POP TOYS「Care Bears天使系列」特價1,499元，夢幻造型成為派對焦點。此外，年末派對妝容同樣不能少，LANCOME「唯我精華果凍唇蜜」推薦價1,480元，打造完美水潤嘟嘟唇；YSL「2025聖誕限量禮盒」推薦價1,600元，唇彩、睫毛膏一次擁有；MAC「未來樂園系列三色迷你唇膏組」推薦價1,300元，迷你版造型質感不減、攜帶更方便。

▲桃園遠百12月10日(三)至12月30日(二)溫馨推出「歡樂耶誕」優惠活動。哈根達斯推新品「聖誕節造型冰淇淋蛋糕」，售價680元，以濃郁風味打造節慶甜蜜儀式感。（圖／桃園遠百提供）

超人氣主題餐廳也推出聖誕限定組合，讓每餐都充滿團聚儀式感。古拉爵推出「四人歡樂共享餐」推薦價2,680元，從經典主餐到義大利麵料理一次滿足，消費滿1,000元再加贈100元驚喜優惠券乙張，超值回饋有吃又有拿。開飯川食堂則推出「歡聚四人開飯」推薦價2,860元，以主廚精選川味七菜一湯打造豐富菜色，層次分明的辛香風味讓年末聚會更添暖意。

▲桃園遠百12月10日(三)至12月30日(二)溫馨推出「歡樂耶誕」優惠活動。美國人氣甜甜圈Krispy Kreme「聖誕甜甜圈禮盒」特價486元(原價590元)。（圖／桃園遠百提供）

