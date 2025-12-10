迎接2025聖誕節 頭城鎮公所用星光點亮頭城

頭城鎮公所迎接歡樂的二０二五聖誕節，用星光點亮頭城，為大街小巷換上新衣，散發著浪漫氛圍，十日點燈。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

寒冷的冬天，頭城鎮公所用星光點亮頭城，為大街小巷換上新衣，散發著浪漫氛圍，十日下午進行點燈，迎接歡樂的二０二五聖誕節。鎮長蔡文益邀請鄉親好友及遊客，即日起至十二月三十日，下午五時至晚上十一時，一起來頭城感受不同的聖誕浪漫之旅。

二０二五年的頭城聖誕燈飾以「聖誕冬韻」為主題，帶來一個充滿童話色彩的奇幻世界，與俏皮的小麋鹿們一同迎接聖誕的歡樂時光，宛如置身於北國的冬日童話中，燈光透過巧妙的設計，營造出如冰雪般清透的氛圍，讓遊客在漫步其中時，感受到聖誕節的溫馨與浪漫。

廣告 廣告

鎮公所前廣場，豎立著一棵九米高典雅的粉色聖誕樹，俏皮的小麋鹿們歡快地環繞嬉鬧，為節日增添了無限的活力與歡樂。鎮民大道區域，星星燈搭建出古城門的隧道燈廊，營造出浪漫唯美的氛圍。

啾咪迎賓道設計靈感取自「手勢比心」的文化語彙，象徵愛與祝福，透過光影藝術的延展，讓民眾在穿越光廊時體驗到星光般的祝福與浪漫氣氛。