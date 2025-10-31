迎接2026世足商機 墨西哥防彈業全力加碼

2026年世足賽，將會在墨西哥首都墨西哥市舉辦開幕戰，另外在瓜達拉哈拉，以及蒙特雷等3座城市都有比賽，首都國際機場大舉翻修，迎接屆時湧入的各國球迷大軍。

當地等著賺進觀光財的不只食衣住行各行各業，還包括保護人身安全各種產業，因為墨西哥黑幫暴力犯罪猖獗，每年命案超過3萬起，讓許多球迷怕怕，當地的防彈防護設備工廠訂單爆滿，日夜趕工。

防彈設備企業負責人赫南德茲表示，「現實就是，我們國家的不安全，讓我們成長為一個產業。」

廣告 廣告

墨西哥社會普遍對治安缺乏信任，對於有錢的顧客而言，安全的座車也是必備需求，業者塞德拉旗下有70輛豪華防彈車，此前已經接待國際足總FIFA的代表團，從機場到球場、旅館、餐廳之間，全程保護安全，計畫把車隊擴大到80輛，服務即將在墨西哥市舉行的F1賽車貴賓，之後迎接世足商機。工廠裡的技工忙著焊接各種高強度複合材料，能抵禦槍擊與爆炸衝擊，輪胎就算被刺破也能繼續行駛80公里之遠。

豪華防彈車出租業者塞德拉說，「那些有錢的人、來看比賽的人，聽過墨西哥不良紀錄的人，是帶著恐懼而來，想確保安全，這就是我們要提供的，你來享受在墨西哥的時光、享受比賽，我們確保你的安全。」

這樣的高級防彈車租金每天約在800到1100美元之間，司機保鑣費用外加500，防彈背心售價則是1500美元，讓保全產業成為治安問題罕見的受惠者，甚至連黑道都涉足。

而在公權力方面，世足期間三大比賽城市將大量增設監視攝影機，並限制無人機飛行。不過儘管黑幫凶狠危險，專家分析也不至於直接威脅世界盃，因為他們自己也可能從賽事獲利，可能會跟當局達成默契，在這段期間來個世足休兵，不搞破壞換取暫停掃蕩，各自安好的度過。