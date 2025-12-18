迎接2026倒數！全台跨年晚會卡司一次看 日韓人氣藝人接力開唱
歲末迎新倒數，2025進入尾聲之際，全台各縣市跨年晚會陣容與活動規劃也陸續揭曉，從都會區指標舞台到東部海岸迎新演唱會，各地皆以不同主題與高規格製作搶攻跨年人潮。除了華語歌手與樂團輪番上陣，鈴木愛理、Apink、Solar頌樂、HIGHLIGHT等日韓人氣藝人也加入卡司，讓追星族一路從歲末嗨到迎接2026。
台北市：台北最High新年城
台北跨年主場續在市府前登場，晚會一路嗨到凌晨，搭配台北101煙火成為北部倒數焦點，卡司持續增補中。
卡司陣容：Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、王ADEN、U:NUS、韋禮安、美秀集團、蔡健雅、李千娜…（陸續公布）
官網：https://2026newyear.taipei
新北市：2026閃耀新北1314跨河煙火
新北採雙舞台、跨河兩岸同步的形式，主打淡江河岸觀賞動線與跨河煙火，演出卡司分布淡水、八里兩舞台，適合想早點卡位看煙火、又想追星的民眾。
卡司陣容
淡水漁人碼頭 星光舞台：HWASA華莎、OZONE、張語噥、小男孩樂團、蘇慧倫、隨心所欲樂團、蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉、YOYO家族、全方位樂團
八里左岸 星月舞台：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族
官網：https://newtaipei.travel/zh-tw/calendar/detail/3654
桃園市：桃園ON AIR跨年演唱會
桃園以棒球場主舞台＋戶外Live觀賞區規劃，適合團體一起看表演與倒數；卡司含韓團與多組華語歌手，舞台規格話題高。
卡司陣容：Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團
官網：https://2026taoyuannewyear.com.tw
桃園市「桃園ON AIR跨年演唱會」卡司陣容。（圖／翻攝自樂遊桃園臉書）
新竹市：大新竹ON LOOP不斷電
新竹以「不斷電」概念串起倒數氛圍，舞台落在大湳雅公園，強調多組實力派輪番上陣，打造連續不間斷的跨年節奏。
卡司陣容：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、孫盛希、白安、張涵雅、幽靈水晶、Smile Dash...（陸續公布）
新竹縣：2026六福跨年YA派對
主打樂園型跨年玩法，白天玩設施、晚上看演出倒數，適合親友揪團「玩到跨年」。
卡司陣容：曾沛慈、樂妃女子跨界國樂團、HOt SHOCk華人國際樂團、DJ Alex…（陸續公布）
官網：https://leofoo.fonticket.com/ticket/6WDPmabDdLR3KBG4
新竹縣「2026六福跨年YA派對」活動資訊。（圖／翻攝自六福村官網）
宜蘭縣：2026璀璨蘭城
宜蘭以戶外主舞台搭配跨年倒數氛圍，適合想在東北角用較舒服步調迎新的族群；卡司走華語實力派＋樂團路線。
卡司陣容：徐懷鈺、彭佳慧、OSN高爾宣、呂士軒、四分衛樂團、王ADEN、SOLOMOON紫月光、陳華…（陸續公布）
官網：https://www.e-land.gov.tw/
宜蘭縣「2026璀璨蘭城」跨年晚會。（圖／翻攝自宜蘭市公所臉書）
台中市：2026台中最強跨年夜
台中跨年續在水湳中央公園登場，主打「全A咖」與多組輪番演出，並規劃跨年煙火，歷年吸引大量人潮，是中部最熱門主場之一。
卡司陣容：蕭敬騰、動力火車、麋先生、TRASH、吳思賢、怕胖團、PIZZALI、盧廣仲、告五人、babyMINT、SEVENTOEIGHT、陳泳希、瑪菲司、帕拉斯、無双樂團、DJ Double K
官網：https://taichungnewyear.com.tw/
臺中市「2026台中最強跨年夜」卡司陣容。（圖／翻攝自漾台中臉書）
台中市：2026包你發 麗寶跨年演唱會
麗寶跨年屬樂園渡假區型態，主打「跨年演唱會＋園區遊玩」的整合體驗，適合想把跨年當小旅行的人。
卡司陣容：宇宙人、美秀集團、Marz23…（陸續公布）
官網：https://www.lihpaoresort.com/
彰化縣：彰化田中跨年晚會
彰化跨年落在高鐵站周邊場域，常與地方購物節／市集活動搭配，適合中部民眾就近倒數、順便逛活動。
卡司陣容：陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君、田亞霍、潤少、陳大天、hot shock樂團、寬仔、八青哥、狂野樂團
南投縣：2026「乘乖の星空派對」清境跨年晚會
清境跨年主打高山氛圍與較慢步調的倒數體驗，適合想避開人潮、在山上迎新年的族群。
卡司陣容：姑慕·巴紹、禾羽、小銘、高曼容、全世煜、長青管樂團
雲林縣：雲林跨年晚會《電光跨年✧點亮未來》
雲林跨年回歸大型規格，舞台與燈光設計強調「點亮未來」主題，同時邀來韓團助陣，成為中南部追星焦點之一。
卡司陣容：HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、甜約翰、AcQUA源少年、薛恩、西屯純愛組、慢慢說…（陸續公布）
官網：https://www.yunlin.gov.tw/
雲林縣：劍湖山世界 2026【舞力High】跨年煙火秀
劍湖山以樂園煙火秀與跨年演出結合，適合想把跨年玩成「夜間樂園派對」的族群（活動多為購票入場）。
卡司陣容：艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock 高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE、AG、可緁、GINO…
官網：https://www.janfusun.com.tw/
嘉義市：全嘉藝起來跨年晚會
嘉義跨年主打城市派對氛圍與完整舞台編排，邀請韓星與多組華語藝人輪番接力，適合想在中南部感受「大舞台倒數」的民眾。
卡司陣容：Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、王彙、廖士賢築
嘉義市「全嘉藝起來跨年晚會」卡司陣容。（圖／翻攝自勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書）
台南市：台南好Young跨年演唱會
台南跨年延續「好Young」品牌，主打多國卡司與青春向舞台氣氛，適合學生族與追星族衝一波倒數。
卡司陣容：STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生Mixer、派偉俊Patrick Brasca、李竺芯、炎亞綸、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉
官網：https://tainanyoung.com
臺南市「台南好Young跨年演唱會」卡司陣容。（圖／翻攝自活動官網）
臺南市「台南好Young跨年演唱會」卡司陣容。（圖／翻攝自活動官網）
高雄市：2026雄嗨趴 高雄跨年晚會
高雄夢時代跨年主打港都大型舞台與「一路唱到倒數」的熱血節奏，卡司跨流行、樂團與嘻哈等面向，南部指標性最強。
卡司陣容：權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、滅火器、鼓鼓（呂思緯）、Acqua源少年、陳忻玥、Wing Stars、洪暐哲Waji、Angie安吉、Ponay
官網：https://khnewyear.tw/
屏東縣：2026屏東跨年晚會《High歌之夜─歌舞昇屏》
屏東跨年以草地派對形式打造「最Chill倒數」，結合舞台演出與市集動線，適合想輕鬆逛吃、邊看表演迎新的族群。
卡司陣容：丁噹、彭佳霓、Willy簡嘉彣、朱海君、李杰明、梁文音、婁峻碩、Utjung舞炯恩、陳忻玥、草屯囝仔、鳳小岳、FEniX…
屏東縣：跨年嗨完阿里港（里港跨年）
里港跨年偏在地嘉年華風格，適合想避開大城人潮、用地方活動熱鬧迎新的民眾。
卡司陣容：樂翔家、滅火器Fire EX、台鋼雄鷹WingStars、馮偉傑、林良歡、Willy簡嘉彣、楊繡惠、郭書瑤、許富凱、沈建豪、鄭華耕、莊振凱
花蓮縣：花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
花蓮跨年以東大門商圈周邊的觀光動線為亮點，適合旅客白天逛市區、晚上直接倒數。
卡司陣容：李聖傑Sam Lee、Ozone、VERA、魏如昀Queen、Abus阿布絲、柏霖PoLin、張語噥Sammy、偏執狂樂團Monomania、Akua*SKD…
台東縣：台東跨年晚會《東！帶我走》
台東以海風與東部倒數氛圍主打「向東迎曙光」，官方也同步整理交通、住宿與直播資訊，適合把跨年規劃成東漂小旅行。
卡司陣容：aMEI張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏aka DJ Didilong、Miss Ko葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA張惠春、桑布伊
官網：https://culture.taitung.gov.tw/activity/2026taitungparty
台東跨年晚會《東！帶我走》卡司陣容。（圖／翻攝自台東跨年晚會臉書）
金門縣：金采門耀 2026‧喜納滿城
金門跨年以離島迎新氛圍與舞台活動為主軸，適合想在離島慢節奏倒數、拍夜景迎新年的旅客。
卡司陣容：Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、江志豐、AKB48 Team T、未來少女ELL&S、泡芙姐姐、水晶姐姐
官網：https://media.taiwan.net.tw/en-us/portal/poi/details/c2_371020000a_004218
連江縣：馬祖跨年晚會
馬祖跨年在南竿白馬王公園登場，結合演出與摸彩等在地元素，適合想把跨年排成「離島小旅行」的族群。
卡司陣容：林隆璇、林逸欣樂團、王大文、卜星慧樂團
官網：https://www.nankan.gov.tw/Chhtml/Detail/2221?mcid=105773
