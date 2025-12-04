迎接2026元旦第一道曙光！阿里山林鐵觀日列車12月10日開始預售

（記者黃信峯／嘉義報導）為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於當日清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車。自114年12月10日上午9時起，接受團體電話預約，18日上午6時起開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！

圖/迎接2026元旦第一道曙光！阿里山林鐵觀日列車12月10日上午9時起開始預售。記者黃信峯翻攝

團體、個人票提早預購

為分流購票人潮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下稱林鐵及文資處)將於114年12月10日上午9時起至13日下午4時止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車(3,100張車票)，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。

個人票於12月18日上午6時起至31日上午12時止，開放網路訂票，每人每次限購6張票，亦可於31日下午1時起至5時止到阿里山車站1F購票，網路訂票與現場購票去回程共計3,900張車票。未售完車票從元旦凌晨2時20分起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止。提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全臺7-11便利商店取票。

圖/迎接2026元旦第一道曙光！阿里山林鐵觀日列車12月10日上午9時起開始預售。記者黃信峯翻攝

搭林鐵迎祝山曙光

遊客除可在榮獲金質獎特優的全臺鐵路最高祝山車站(第一座採用智慧生態照明的車站)欣賞紅楓外，再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」(董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團等)及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光(約7點5分)，回程第1班發車時間7時15分，末班車9時15分。

因山區溫度偏低，請特別注意保暖裝備。列車開行時刻表資訊可於官網 或FB粉絲團查詢。

