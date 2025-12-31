迎接2026到來！賴清德：願國家團結中持續前行

為了迎接2026年，總統賴清德在昨（31）晚表示，政府會繼續努力打拚，「讓我們團結一心，持續前行！」副總統蕭美琴也說，新的一年，讓我們繼續團結努力，守護這塊土地。

總統賴清德祝福民眾2026新年快樂。（圖／賴清德臉書）

賴清德在臉書貼出和蕭美琴合影的新年賀卡，上頭寫著，「新年快樂，2025，我們並肩走過許多挑戰，2026，願國家團結中持續前行」。

賴清德表示，新的一年即將到來，政府會繼續努力打拚，讓我們團結一心，持續前行！提醒大家，外出參加跨年活動，務必注意保暖、留意交通與自身安全，平安迎向新的一年。預祝大家2026新年快樂！

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

此外，蕭美琴也透過臉書發聲，2025年的最後一天，祝大家新年快樂！過去一年，台灣面臨許多挑戰，但我們依然以良善與愛互相扶持、互相「鏟」扶，克服每一道難關，展現出台灣人堅強又可愛的韌性。

蕭美琴也特別感謝辛苦的軍警消、海巡、空勤同仁，總是在第一線保衛國家、守護國人安全。也謝謝各位家屬們的支持及陪伴，讓英雄們能夠無後顧之憂地堅守崗位。

副總統蕭美琴。（資料照／中天新聞）

最後蕭美琴強調，新的一年，讓我們繼續團結努力，守護這塊土地。照顧好自己，也照顧好你愛的人。願台灣在民主自由的道路上，持續和世界並肩同行，迎向平安幸福的2026。

