迎接2026台灣燈會回歸嘉義 近百位禮賓導覽人員完成專業培訓

「嘉」倍用心，迎接世界 2026台灣燈會禮賓團隊圓滿結訓

[Newtalk新聞] 2026台灣燈會睽違八年再度回到嘉義縣，為確保活動期間的禮賓接待與導覽品質，嘉義縣政府於1月13日至16日舉辦為期4天的禮賓人員專業培訓課程，近百位學員順利完成訓練並圓滿結訓，為即將登場的國際級盛會做好萬全準備。

此次培訓聚焦大型活動實務需求，規劃七大核心課程，內容涵蓋導覽要領與燈區作品介紹、外賓接待禮儀、美姿美儀訓練、嘉義文史導覽，以及急救方法與消防安全知識，全面強化學員在接待、解說與應變上的專業能力，期盼在燈會期間提供細緻且高品質的服務。

負責統籌禮賓接待工作的執行團隊，具備連續6屆台灣燈會及2025年世界壯年運動會等大型國際活動的貴賓接待經驗，並結合嘉義市觀光導遊協會、崇仁醫護管理專科學校，以及嘉義縣市多所大專院校，共同打造完整且專業的禮賓服務體系。

培訓課程中，特別邀請擁有20年以上國慶親善大使與美姿美儀指導經驗的專業講師，從站姿、走姿到手勢引導，逐一為學員進行細部調整，展現高規格的國際接待水準。考量燈會期間人潮眾多，課程亦納入急救實作與消防安全演練，提升學員面對突發狀況時的應變能力，確保貴賓與遊客能安心賞燈。

為讓國內外賓客深入認識嘉義之美，「外語接待」與「嘉義文史」亦被列為培訓重點。文史講師帶領學員從嘉義古稱「諸羅」的開發歷程談起，延伸至農工並進的現代嘉義轉型故事，並引導學員將歷史脈絡與燈區策展理念結合，轉化為生動易懂的導覽內容，讓嘉義的文化底蘊在燈會期間自然展現。

縣府表示，2026台灣燈會不僅是一場視覺饗宴，更是向世界展現嘉義縣人文風貌的重要舞台。完成培訓的近百位禮賓接待與導覽人員，將成為連結藝術作品與國內外賓客的重要橋樑，以專業禮儀、豐富知識與嘉義特有的溫暖人情味，迎接四方來客。

嘉義縣政府也誠摯邀請全國民眾，於3月3日至3月15日走訪嘉義，一同參與2026台灣燈會，感受璀璨燈光與嘉義文化交織而成的盛會魅力。

